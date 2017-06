Wes Craven szerint lesz Sikoly 5.

Nem brillírozott túlságosan a mozikban a tavasszal bemutatott Sikoly 4 (Miner kritikáját a filmről) a link alatt találjátok, ám Wes Craven mégis bizakodóan tekint a jövőbe, és véleménye szerint több, mint valószínű, hogy a közeljövőben folytatni fogják a sorozatot.

“Igen. Van rá esély, hogy lesz Sikoly 5. Ez egy olyan dolog, amit Bob Weinstein meg akar csinálni. És amit meg akar csinálni, arra oda szokott figyelni. Így aztán hajlamos vagyok azt hinni, hogy lesz. Hogy lesz-e részem benne? Nem tudom. A szerződésem garantálja számomra az elsőbbséget, ha valami csodás dolgot mutatnak nekem, akkor természetesen benne leszek.”

A nagy tiszteletet örvendő horror-rendezőnek rámutattak arra is, hogy a Sikoly 4. vége sok dolgot nyitva hagy, és nem igazán derül ki, milyen irányba fog továbbhaladni a sztori:

“Ha elmondanám, meg kellene hogy öljenek” – viccelt Craven. “Jobb, ha egy befejezés olyan, amiből nem derül ki, merre haladsz tovább. Úgy éreztük, jobb, ha a közönség tud rajta spekulálni, hogy a sok elejtett szál közül melyik kerül folytatásra, mintha a kezükbe adjuk a kulcsot hozzá. Nem az eszeden fog múlni, hogy kitaláld, hogyan kötődik a negyedik rész az ötödikhez. Rafkósak vagyunk. Csak hadd menjen minden a maga útján.”



Wes Craven elmagyarázta azt is, hogyan készülnek a filmek, és voltaképpen ő az utolsó, aki megtudja, hogy új rész van készülőben:

“A legtöbb ember azt hiszi, hogy csak ücsörgök és ötletelek, majd elküldöm őket a stúdióba. A Sikollyal nem ez a helyzet. Kevin Williamson volt a forgatókönyvíró az első naptól kezdve. Az összes projekt az ő nevéhez fűződik. Ő Bob Weinsteinnel hosszú ideje közeli kapcsolatban áll. Általában az történik, hogy vagy Weinstein vagy Williamson előjön egy új ötlettel, majd közösen elkészítik a vázlatot hozzá. Ha mindkettejüknek tetszik, amit csináltak, elkezdik pofozgatni, és fejlesztgetni. Na ezután hívnak fel engem: Van valamink, amit meg szeretnénk mutatni. Ez lehet akár egy jelenet is, vagy éppen Williamson elmeséli az ötletet az elejétől a végéig. Ez történt legutóbb is. Pár oldal volt csupán, nem sok – bizonyos értelemben ez volt az első vázlat. Igazából mégis akkor kezdődött az egész, amikor Williamson és jómagam egy Los Angeles-i étteremben találkoztunk. Elmagyarázta, hogy gondolja az egészet, és úgy éreztem, ebben van valami. Így aztán csatlakoztam. Mielőtt bármit gondoltok, én nem is szeretnék belefolyni bármibe, amihez még nincs forgatókönyv. Nem vagyok benne az eredeti ötlet megszületésében, azt hiszem, ebben Kevin és Bob a legjobbak. Amikor a Sikoly 4 kapcsán Kevinnel találkoztam, felvázolta a tervét a Sikoly 5 és 6-ra vonatkozóan is. Az ötlet szerint egy új trilógia vette volna kezdetét, csak meg kell várni, hogy elég pénz follyon be az előzőből, hogy elkészülhessen a folytatás. Ha ez megtörténik, ők ketten biztosan előjönnek az új terveikkel.”