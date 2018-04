A bemutatóját követő harmadik héten továbbra is remekül teljesít a Hang nélkül című horrorfilm, olyannyira, hogy még a múlt héten bemutatott, és akkor az első helyet meg is szerző Rampage – Tombolás-t is sikerült maga mögé utasítania.

A 17 milliós büdzséből készült Hang nélkül a hétvégi bevételeivel együtt immár 207 milliónál tart (ebből 132 Amerikából jött), jelen pillanatban minden idők 7. legsikeresebb horrorfilmje az Egyesült Államokban, de minden gond nélkül fel fog jutni a 3. hely környékére, amit most az 1973-as Az ördögűző tart.

A Rampage – Tombolás a múlt heti nyitáshoz képes elfogadható, 41%-os eséssel 21 milliót hozott Amerikában a hétvégén, így most 66 millió USA és 283 milliós összesített bevételnél tart – Dwayne Johnson neve még mindig garancia rá, hogy özönleni fognak az emberek a mozikba, még ha az említett film messze nem tartozik a legsikeresebb alkotásai közé.

A hétvégi bevételi toplistán a 3. helyet az Amy Schumer, Michelle Williams és Emily Ratajkowski főszereplésével készült Túl szexi lány című vígjáték szerezte meg (magyar bemutató: 2018. június 28.), negyedik pedig Baromi őrjárat folytatása lett, amire, nem kevesebb, mint 17 évet kellett várni a rajongóknak.