Bár több pletyka is felreppent már a Jurassic World folytatásáról, konkrétumokat – a casting híreken kívül – nem nagyon tudunk róla. Hallottunk már olyat, hogy sötét és ijesztő lesz, hogy rengeteg új dínót láthatunk majd benne, és egyes források szerint akár militarizált dínók is várhatnak ránk.

A legújabb “nyom” a License Global magazin oldalairól érkezett, melyeken több érkező Universal és Sony filmhez is mutat promo képet – a Jurassic World 2-höz mellékelten pedig egy régi ismerős, az Indominus Rex szemét láthatjuk.

Ez egyértelműen arra utal, hogy az első rész “főgonosza” valamilyen formában vissza fog térni a folytatásban is – reméljük, nem csupán egy “rematch” erejéig, hanem valami jóval csavarosabb hátteret kerítenek a dolognak. És ne felejtsük el, az első részben látott szörnyeteg egyrészt nőnemű, másrészt igazából még nem is teljesen kifejlett egyed volt. Ahogy Dr. Henry Wu elárulta:



“Oh, az Indominus nem kikeltettük. Őt (lány) megterveztük. 50 láb hosszú lesz, ha teljesen kifejlődik. Nagyobb, mint a T. rex.”