Visszakerült a bevételi toplista élére az AZ – Box Office hírek

Bár múlt héten a Kingsman: Az Aranykör miatt a második helyre szorult, a hétvégén ismét a bevételi toplista élére került Stephen King AZ remake-je.

A hétvégi toplista első három helyezettje között tényleg csak hajszálnyi különbségek voltak: az AZ 17,31 milliójától mindössze 294.000 ezerrel lemaradva 17.016 millióval nyitott Tom Cruise Barry Seal: A beszállító filmje, (nem túl fényes nyitás az 50 milliós büdzséből készült filmnek, de a nemzetközi bevételekkel együtt már 81 milliónál tart, úgy aggodalomra semmi ok), és ettől csupán 16.000 dollárral kevesebbet ért el a múlt heti győztes, a Kingsman: Az Aranykör.

A heti premierfilmek között volt az Egyenesen át remake is, amely körül kisebbfajta botrány alakult ki a hét elején, a stúdió ugyanis úgy döntött, hogy nem tart sajtóvetítést a filmnek (néhányak szerint azért, mert annyira rossz lett) – hát nem is hasított túl nagyot a nyitóhétvégéjén, a 6,700,000 millió dollár az ötödik helyre lett elég.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Az – 17,310,000 $

2 Barry Seal: A beszállító – 17,016,000 $

3 Kingsman: Az Aranykör – 17,000,000 $

4 A Lego Ninjago film – 12,000,000 $

5 Egyenesen át – 6,700,000 $

6 Battle of the Sexes – 3,400,000

7 Amerikai bérgyilkos – 3,325,000 $

8 Újra otthon – 1,756,372 $

9 Til Death Do Us Part – 1,567,966 $

10 anyám! – 1,460,000 $