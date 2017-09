Stephen King műveit mostanában nagyon felkapta Hollywood – nemrég mutatták be A Setét Torony adaptációját (igaz, kicsit csalódtunk benne), jövő héten érkezik egyik legjobb regénye, az AZ remake-je, és már készülőfélben van a Mr. Mercedes is.

A szerzőnek azonban ezidáig nem nagyon volt beleszólása, hogyan adaptálják műveit, mennyire változtatnak a sztorin és milyen lesz a végleges film, a legjobb esetben is csupán tanácsadói, vagy valamilyen egyéb felkért pozícióban lehetett jelen a film készítésénél, lévén a filmes jogok nem az ő kezében voltak.

Na ez a helyzet hamarosan változni fog, Stephen King ugyanis tavaly igényt nyújtott be több regényének filmes jogaira, és úgy néz ki, hogy 2018. szeptemberétől kezdve az ő kezében kerül a Cujo, A holtsáv, a Tűzgyújtó, A kukorica gyermekei, A macska szeme és a Creepshow – A rémmesék könyve megfilmesítésének joga.

Ami dióhéjban annyit jelent, hogy

ha bármelyik stúdió remake-et, folytatást sorozatot, vagy bármi egyebet akar csinálni az említett filmekből, Stephen King-gel kell leülniük tárgyalni a feltételekről.

Az említett regényekből kettőnél már készülőben is van egy új mozifilm, Akiva Goldsman jelen pillanatban is dolgozik a Tűzgyújtó remake-jén, és ha minden igaz, még idén elkezdik a Cujo remake forgatását is. A szűkös határidőt tekintve egyáltalán nem biztos, hogy sikerül ezeket 2018. szeptember 1. előtt befejezni, márpedig onnantól Stephen King kezében lesz a gyeplő.