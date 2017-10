A múlt héten az egyik legfelkapottabb téma az interneten a Halálos iramban 9. egy éves csúszása, illetve A szikla és Jason Statham saját spin-off-ja körül kialakulni látszó botrány volt, amit elsősorban Tyrese Gibson gerjesztett a szociális médiában.

Már éppen itt volt az ideje, hogy az egész Halálos Iramban franchise mozgatórúgója, Vin Diesel is hozzászóljon valamit a helyzethez, és a sorozat sztárja bizony kollégájánál sokkal értettebben, igazi profiként reagálta le a történteket.

“Tudom, hogy rengeteg spekuláció kering akörül, hogy miért toltál el a Halálos iramban 9. bemutatóját… de nem lenne far, ha bárkit hibáztatnánk ezért. Amikor kitaláltuk, hogy kibővítjük a Halálos iramban univerzumot, oda kellett figyelni arra is, hogy az útközben letett csomagokat is felszedjük. A hitelesség, a család, és ami a legfontosabb, hűséges rajongóink nézőpontja alapvető fontosságú a siker szempontjából.”

Vin Diesel szavai azt az alapvető igazságot tartalmazzák, hogy

a Hobbs spin-off létrejötte bizony nem cselszövéseknek és ármányoknak, hanem a rajongói visszatetszéseknek köszönhető,

ő pedig teljesen helyénvalónak érzi, hogy akár az aktuális rész elhalasztásával is, de a eleget tegyen hűséges rajongói kérésének.

Diesel hozzátette azt is, hogy ő maga is úgy érzi, a franchise-nak szüksége lehet egy kis karbantartásra, sőt, a szavaiból úgy tűnik, mintha

maga Vin Diesel kérte volna az extra időt a Halálos iramban 9 elkészítéséhez

“Mint minden gépjárműnek, amely nyolcszor körbejárta a Földet, a franchise-nak is szüksége van egy alapos szervízre. Ron Meyer jóbarátom, aki egyben az Universal keresztapája, biztosította számomra az időt, hogy ezt megtegyem. Hamarosan egy nagyon izgalmas bejelentést teszünk…. maradjatok velünk!”

És ha azt hittétek, itt a vége, Diesel-nek még Dwayne Johnson sorozatba való bekerülését is sikerült a saját jófejségének betudnia:

“Testvériség… és annak minden bonyodalma. Volt egy jelenet, amit Puerto Rico-ban fogattunk. Úgy emlékszem rá, mintha ma lett volna. Egy gyönyörű sziget, ahol az emberek fantasztikusan barátságosak és befogadók. Azon a nyáron töltöttem be a 43-at… és a fiam, Vincent is akkor született. Egy Jan Kelly nevű nő válaszolt a Facebook-on feltett kérdésemre: ‘kit szeretnél látni a filmben velem együtt?’ Azt mondta, szívesen látna együtt Dwayne-el. … meghallgattam a kérését, ő pedig Hobbs lett.”