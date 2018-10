Amikor a Bosszúállók: Végtelen háború végén Thanos csettintése nyomán a szuperhősök fele porrá omlott, egy percig sem gondoltuk komolyan, hogy az érintett hősökkel a folytatásban már nem fogunk találkozni. Ugyanakkor vannak olyan karakterek is, akiknek a halála nincs összefüggésben az említett csettintéssel: Lokitól és Heimdaltól már a film elején búcsút kellett vennünk, Gamorát a lélekkő megszerzéséhez áldozta fel Thanos, és Vision sem élte túl a fejében lévő kő kiszedését.

A legújabb hírek szerint azonban egyikük nagy valószínűséggel újra fel fog bukkanni a Bosszúállók 4-ben, méghozzá nem más, mint: Gamora.

A karakter alakító Zoe Saldana nemrég egy olyan videót posztolt ugyanis magáról, amelyben újra a jól ismert jelmezben bukkan fel, azaz valószínűleg részt fog venni a Bosszúállók 4 jelenleg is zajló újraforgatásán, ami alapján nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy valamilyen formában találkozni fogunk vele az új filmben is.

A rajongók természetesen a poszt láttán azonnal elkezdték gyártani hozzá a teóriákat is, amelyek közül jelenleg az a legnépszerűbbó, hogy a csettintéssel eltűnt hősök lelke a Lélekkőbe került, és hogy Thanosnak sikerült valahogy Gamorra lelkét is a többiek mellé helyezni. Ennek kissé ugyan ellent mond az, hogy a követ Thanos csak Gamorra feláldozása után kapta meg, ellenben a Russo tesók korábban maguk is azt nyilatkozták, hogy az a film végén látott jelenet, amelyben Thanos az ifjú Gamorrával beszélget, valójában a Lélekkő belsejében játszódik, úgyhogy bármi megtörténhet…

A teória ráadásul egybevág A Hangya és a Darázs-ban látott Qvantum világ-os elmélettel, könnyen elképzelhető, hogy a gyűrűn belül egy külön kis világ létezik, ahova az eltűnt hősök kerültek – és ahonnan Scott Lang segítségével akár ki is szabadulhatnak, mint ahogy Janet Van Dyne tette…