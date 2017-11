Elérkezett a hétvége, amikor bemutatták a Warner/DC nagyágyúját, Az Igazság ligája-t, az örömóda azonban elmaradt, a film ugyanis a várakozásokat kissé alulmúlva 96 milliós USA bevételt produkált, ami a DCEU eddigi leggyengébb nyitóhétvégéje. Bukásnak egyelőre messze nem neveznénk az ügyet, hiszen a 96 milliós mellé további 185 érkezett az egyéb területekről, ám a rengeteg újraforgatás miatt 300 millióra taksált büdzsé valamint a Batman Superman ellen-nél csupán egy árnyalattal jobb kritikák komoly aggodalomra adhatnak okot.

A Rottentomatoes több mint 100.000 közönségszavazata alapján a nézők 85%-nak tetszett a film, ám a cinemascore-on csupán egy B+-t kapott, azaz bőven vannak, akik némi csalódással távoztak a mozikból.

Nem tudjuk, hogy a még csak két hete futó Thor: Ragnarök mennyit vágott le a potenciális bevételeiből, az azonban biztos, hogy a jövő hét kritikus lesz a film jövője szempontjából – reméljük nem fog egy, a BvS-hez hasonló 70%-os esést produkálni…

Remekül nyitott az Owen Wilson és Julia Roberts készült Az igazi csoda: az “A+” értékelést és 84%-os kritikai elismerést kapott film a 27 milliós eredményével a 2. helyet szerezte meg, beelőzve a Thor: Ragnarök-öt, amely 62%-os eséssel 21,8 millióval zárta a 3. hetét.

Szintén jól nyitott a hazánkban még bemutatót nem kapott The Star című animációs film, a 20 millióból készült mese a 6. helyet szerezte 10 milliós bevétellel és “A” értékeléssel.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Az Igazság ligája – 96,000,000 $

2 Az igazi csoda – 27,050,000 $

3 Thor: Ragnarök – 21,786,000 $

4 Megjött Apuci 2. – 14,800,000 $

5 Gyilkosság az Orient expresszen – 13,800,000 $

6 The Star – 10,000,000 $

7 Rossz anyák karácsonya – 6,890,000 $

8 Lady Bird – 2,529,915 $

9 Three Billboards Outside Ebbing, Missouri – 1,115,000 $

10 Fűrész – Újra játékban – 1,070,000 $