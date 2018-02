Bár a DC-nél a figyelem középpontjában most elsősorban az Aquaman áll, javában zajlanak az előkészületek a Wonder Woman folytatásához, és ezzel párhuzamosan sorra érkeznek a pletykák a film leendő főgonoszának kilétéről is.

A legújabb hírek szerint a legnagyobb esélyes erre a szerepre a képregényekből ismert Cheetah azaz Gepárd, aki a DC képregények történelmében több formában is felbukkant. A legvalószínűbb, hogy a filmben a legutolsó, Barbara Ann Minerva nevű karaktert láthatjuk majd, aki foglalkozását tekintve egy brit antropológus, akinek két doktorija is van, és hét nyelven beszél. Minerva egy ásatás során az Amazonok létezésére utaló bizonyítékra bukkan, sőt még a Themyscira szigetéről is talán egy rejtélyes fotót. Személyesen is megismeri, és barátságot köt Diana-val, az Egyesült Államok haditengerészete ugyanis őt kéri fel tolmácsnak egy találkozásnál. Amikor Wonder Woman legyőzi Ares-t, Minerva még megszállottabban kezdi el keresni a szigetet, ám helyette végül egy elveszett afrikai városban köt ki, ahol éppen egy ősi rituálé kellős közepébe csöppen, és gonosz istennel, Urzkartagan-nal frigyre lépve testet ölt benne a gepárdistennő.

Némiképp ellentmond a hírnek az, hogy a film állítólag a “Magic Hour” munkacímen fut, ami a rajongók szerint egyértelmű utalás arra, hogy Circe lesz Wonder Woman ellenfele.

Bárki is lesz, úgy tűnik, a Warner Bros. a szerepre valami nagyon komoly nevet szeretne leszerződtetni, az Oscar-díjas Emma Stone-t már megkeresték az ajánlattal, ő azonban visszautasította.

Ami eddig biztos, az az, hogy a film forgatását idén júniusban fogják kezdeni, illetve hogy a sztori a hidegháború éveiben fog zajlani, és – nem tudjuk, milyen formában – Chris Pine, azaz teve Trevor is visszatér valamilyen formában.