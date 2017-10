Hiába omlott össze pár jegyelővételi szerver Az Igazság Ligája miatt, az elemzők szerint a film nyitóhétvégéje a nyomába sem fog érni a Batman Superman ellen 166 milliós eredményének (USA bevételekről beszélünk).

Amennyiben pontosnak bizonyulnak a becslések (és ez azért korántsem biztos) 110-120 millió közötti bevétel érkezik majd a filmről, amivel nem csupán az említett BvS-től, de a Suicide Squad 133.7 milliójától is elmaradhat.

Ez az becslés azonban, még be ha igaznak is bizonyul, korántsem jelenti feltétlenül jelenti azt, hogy a film nem lesz sikeres, hiszen:

– A nemzetközi bevételek ebben nincsenek benne, és az akár a többszöröse is lehet ennek a számnak

– A végeredmény szempontjából legalább ugyanilyen fontos, hogy mennyit esik a film bevétele a második hétvégére.

– Ha a film jó kritikák kap, akár még a Wonder Woman-hez hasonló karriert is befuthat, amely 103 milliós nyitóhétvégével lett a Amerikai egyik legsikeresebb képregényadaptációja.

A három hét múlva érkező Thor: Ragnarök szintén megérkeztek az első becslések, ami szerint egy kicsivel jobb nyitásra számíthat Az Igazság ligájánál: 125 milliót jósolnak neki.

Ez a kis különbség simán elenyészhet a becslések pontatlansága miatt, úgyhogy úgy tűnik, az év vége egyik legizgalmasabb párbaja Thor vs Az igazság ligája meccs lesz.

Győzzön a jobbik, minden esetre mi mindkettőre jegyet váltunk!