M. Night Shyamalan Széttörve filmjének egyik legváratlanabb húzása Bruce Willis és Samuel L. Jackson felbukkanása volt, amivel egyértelmű tették a nézők számára, hogy a film ugyanabban az univerzumban játszódik, mint a korábban nagy sikert aratott Sebezhetetlen.

A cameo után persze rögtön jöttek is a találgatások, arról, hogy a soron következő film akkor most a Széttörve, vagy a Sebezhetetlen folytatása lesz, vagy esetleg akkor valamilyen kombinációja a két filmnek.

Utóbbi nyert, az Üveg (Glass) címet kapott film ugyanis a Széttörve eseményeit folytatva azzal kezdődik, hogy David Dunn (Bruce Willis) Wendell Crumb-ot (James McAvoy), alias a Bestiát üldözi, miközben Elijah Price (Samuel L. Jackson), azaz Mr. üveg is felbukkan, aki olyan titkok birtokában van, melyek mindkét férfi életére nézve kritikus lehet…

Jason Blum-nak, a filmet gyártó Blumhouse Productions tulajdonosának és az Üveg producerének nemrég nekiszegezték a kérdést, hogy a film mennyire tekinthető szuperhős-filmnek.

“Természetesen egyfajta szuperhősfilm lesz, egészen biztosan. Én legalább is annak gondolom. Nem egy Marvel film, de szuperhősfilm.”

Reméljük, hogy az Üveg mindkét film legjobb elemeiből fog felépülni, és M. Night Shyamalan egy újabb kult-klasszikussá váló filmmel lepi meg a rajongókat.