A hétvégén velünk együtt az amerikaiak is transzformáltak a mozikban, bár kevésbé lelkesen, mint az elmúlt időszakokban. Úgy tűnik, a Hasbro és Michael Bay robotjainak nimbusza a megannyi fémpofontól alaposan megkopott, ami odáig vezetett, hogy a Transformers Saga leggyengébb tengerentúli nyitásának lehettünk tanúi. Csak nem kifáradt a széria?

Premierfilmek a TOP 10-ben*

Transformers: Az utolsó lovag /Transformers: The Last Knight/

Filmadatlap

USA TOP helyezés: 1.

USA nyitóbevétel: 45,3 millió dollár

Közönség értékelések:

IMDB: 5,3/10

Cinemascore: B+ (nagyon jó osztályzat)

Szakmai értékelések:

Metacritic: 27%

Rottentomatoes: 15%

Magyar bemutató: 2016. június 22.

Ha az amerikaiak nem is vevők már az átalakuló robotokra, az Államokon kívüli piacra még mindig lehet számítani, legalábbis erre enged következtetni az a 196 millió dollár, amit a produkció nemzetközileg összekalapozott. Ezek közül egyedül Kína több mint 120 millió dollárt pakolt Hollywood feneketlen zsebeibe – nem ez az első széria, amelyet a kínaiak mentenek meg, sőt, tesznek nyereségessé! Ráadásul még több nagy piac hátravan, ahol nem került még a film bemutatásra: a franciák a héten, a brazilok és a mexikóiak júliusban, a japánok és a spanyolok csak augusztusban láthatják a franchise legújabb üdvöskéjét.

A tengerentúli demográfiai adatok nagy meglepetést nem tükröznek: főleg férfiak (57%) voltak kíváncsiak Az utolsó lovagra, és a nézők közel 30%-a 18 év alatti volt, akik – mily meglepő! – jelesnek (Cinemascore: A minősítés) találták a produkciót. A felnőtt mozilátogatók – ez is jellemző! – azonban rontottak az összképen (B+). A szakma viszont már nem volt ily elfogult: akárcsak a korábbi részeket, ezt a filmet is a földbe döngölték, bár a franchise esetében ezt sikerült a legmélyebbre!

Korábbi filmek a bevételek tükrében

A Verdák 3 és a Wonder Woman csodás karosszériáikat egymásnak feszítve holtversenyben a toplista második helyéért küzdenek, a becsült adatok után a valósak fognak majd dönteni. A Verdák legújabb része két hét után vette át a Csodanő filmjétől a vezetést, amely azóta is a nyomában kullog, és most lám birokra is kel vele. Az új Verdák valamivel a korábbi részek nyitóbevétele alatt kezdett, a második rész összbevétele ugyan majdnem pontosan 100 millió dollárral többet gyűjtött össze az előző etaptól, azonban ez nagyrészt a nemzetközi piacnak köszönhette: az amerikaiakat nem igazán izgatta fel a nemzetközi porondra kilépő Villám McQueen, így a tengerentúlon valójában csökkent a Verdák ázsiója. Ez most megfigyelhető a franchise-t trilógiává emelő új résznél, egy hét alatt több mint a felével estek vissza a bevételek.

Bár a Wonder Woman lényegesen gyengébben nyitott a Batman Superman ellen című DC opusznál, sokat elmond az amerikai nézők fogadtatásáról, hogy a Csodanő egy hónap alatt gyűjtött közel annyi lóvét, mint az egymást agyabugyáló szuperhősök – ehh, férfiak! – 3 hónap alatt! És még hol a vége?! Úgy tűnik, a stúdió rátalált az aranytojást tojó “tyúkjára”!

A múmia (kritikánk róla itt!) folytatja a lejtmenetet, 3 hét alatt gyűjtve össze csak az amerikai piacról a költségvetésének alig valamivel több mint felét (szerencsére a nemzetközi piac itt is mentőövet dobott!). Hasonló a helyzet A legújabb A Karib-tenger kalózaival is, bármennyivel is jobbnak találták a nézők az előző résznél, messze a franchise leggyengébb számait produkálta. Na de majd a folytatás!

A Csajok hajnalig címen futó csajos Ronda ügy-Másnaposok-combó nem túl jól kezdett, azonban nullszaldóra valószínűleg kihozzák a női nézők, nemzetközileg pedig némi profitot is kisajtolhatnak belőle, ha a Scarlett Johansson-t meglovagoló marketing fel nem éli azt a pár milliócskát! A Tupac életrajzi film (All Eyez on Me) pedig amilyen jól kezdett, a második hétre szabályosan beleállt a földbe, a több mint 70%-os bevételcsökkenés legalábbis nem jelent túl jót!

Nagyon szépen összeszedte magát az alacsony költségvetésű cápás horror, a 47 Meters Down, amely az 5 millió dolláros költségvetéshez képest immár több mint 24 millió dollárt fialt – igazi “producerek álma” befektetés! A A Galaxis Őrzői Vol. 2 két hónap után most köszön el a TOP10-től, 50 millió dollárral megfejelve a korábbi rész amerikai bevételeit, hogy az összbevételről ne is beszéljünk! Szép volt, skacok!

Következő heti premierek

A következő heti nagy favorit a Gru 3 lesz, aztán a nyomában kullog majd Edgar Wright meglepetés akciófilmje, a Nyomd, bébi, nyomd! Will Ferrell is érkezik egy casinós vígjátékkal, A szerencse házával, a horror zsánert pedig az Amityville: The Awakening fogja képviselni.

Hétvégi USA TOP 10

– hivatalos becsült bevételi adatok –

1. Transformers: Az utolsó lovag 45.300.000 $ (össz: 69.095.489 $ – költség: 217 millió)

2. Verdák 3 25.175.000 $ (össz: 99.882.893 $ – költség: 175 millió)

2. Wonder Woman 25.175.000 $ (össz: 318.380.158 $ – költség: 149 millió)

4. 47 Meters Down 7.435.000 $ (össz: 24.260.932 $ – költség: 5 millió)

5. All Eyez on Me 5.850.000 $ (össz: 38.642.319 $ – költség: 40 millió)

6. A múmia 5.836.900 $ (össz: 68.520.570 $ – költség: 125 millió)

7. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 5.239.000 $ (össz: 160.004.326 $ – költség: 230 millió)

8. Csajok hajnalig 4.700.000 $ (össz: 16.634.947 $ – költség: 20 millió)

9. Captain Underpants: The First Epic Movie 4.280.000 $ (össz: 65.743.176 $ – költség: 38 millió)

10. A Galaxis Őrzői Vol. 2 3.000.000 $ (össz: 380.213.327 $ – költség: 200 millió)

Forrás: boxofficemojo.com