A Fekete Párduc immár 1 hónapja megingathatatlanul az élen, elsőbbségét a másik Disney-produkció, az Időcsavar sem volt képes megzavarni, míg a dobogó harmadik helyét legnagyobb meglepetésre egy alacsony költségvetésű horror-folytatás, a Hívatlanok 2 foglalta el.

Új filmek*:

Időcsavar /A Wrinkle in Time/

USA TOP Helyezés: 2.

USA nyitóbevétel: 33,3 millió $

Imdb-értékelés: 3,9/10

Cinemascore: B (jó osztályzat)

Metacritic: 52%

Rottentomatoes: 42%

Magyar bemutató: 2018. április 12. A Disney Madeleine L’Engle regényadaptációjával új franchise-ba vágta a fejszéjét, de olyan szerencsétlenül, hogy úgy tűnik, dugába is dőlt. Az elemzők szerint azért, mert a Fekete Párduc árnyéka vetül rá, ám a kritikusok fanyalgása – közepesre értékelték a filmet – és a nézői reakciók alapján kevés az esélye egy esetleges folytatásnak. Mindenesetre arra még bőven van esély, hogy nullszaldósra kijöjjön a 100 millióban fájó produkció, azonban a Disney aranytojást tojó tyúk helyett ezúttal girhes csirkére lelt.

Hívatlanok 2: Éjjeli préda /Strangers: Prey at Night/

USA TOP Helyezés: 3.

USA nyitóbevétel: 10,5 millió $

Imdb-értékelés: 6,1/10

Cinemascore: C (közepes osztályzat)

Metacritic: 50%

Rottentomatoes: 38%

Magyar bemutató: 2018. március 8. Ha volt film, amelyet teljesen feleslegesnek tűnt folytatni, akkor az a 2008-as Hívatlanok, Liv Tylerrel és Scott Speedman-nel a főbb szerepekben. Az Aviron Stúdió viszont másképp látta, és az 5 milliós gyártási költség rögtön az első hétvégén megduplázva vissza is jött nekik. Minden stúdió álma, még akkor is, ha az inkább a hölgyeket (51%) megmozgató horrorfilm közönség visszajelzése egy erősen közepes produkciót sejtet. Az Éjjeli préda viszont a dobogón is helyet kapott, így az Isten sem ment meg minket, hogy trilógiává bővüljön.

Hurrikán meló /The Hurricane Heist/

USA TOP Helyezés: 8.

USA nyitóbevétel: 3,2 millió $

Imdb-értékelés: 4,7/10

Cinemascore: B- (gyenge négyes osztályzat)

Metacritic: 32%

Rottentomatoes: 33%

Magyar bemutató: 2018. április 12. Rob Cohen összeházasította a heist mozikat a katasztrófafilmekkel – nem az első próbálkozás -, ám épkézláb forgatókönyv és az alacsony költségvetés, úgy tűnik, aláássa a történetet. A kritika utálja a filmet (kb. 30% körüli értékelések), a közönség közepesnek ítéli a szelek szárnyán szárnyaló kamionokat, és hiába Maggie Grace pimasz szőkesége, képtelen megmenteni a filmet. A Hurrikán meló éktelen buktának tűnik elsőre… meg másodjára is.

Korábbi filmek:

A Disney Bagirája verhetetlen – nehéz dolga lesz a Bruce Willis-szé maszkírozott Thanosnak -, 1 hónap alatt félmilliárd dollárt karmolt össze, míg világszinten átlépte az egy milliárdos álomhatárt. A Marvel jó úton jár, kíváncsian várjuk az össznépi bunyót a következő hónapban érkező Végtelen háborúban.

A Vörös veréb elvérezni látszik, nem igazán sikerült vászonra adaptálni Jason Matthews egyébként kiváló alapanyagát. Így elnézve a gyártási költségeit sem lesz képes kitermelni hazai földön.

Szépen szedi össze magát Rachel McAdams és Jason Bateman fekete komédiája, az Éjszakai játék, most már profitot termel. A Sony nyula is rendesen megugrott, a bűvös 100 millió közelében potyogtatja a húsvéti tojásokat. Mi a héten vizsgálhatjuk majd be! Bruce Willis Bosszúvágyát a kritikusok szanaszét cincálták, a nézők viszont még mindig bírják a “simlist”, ahogy rendet tesz maga körül. Hiába, na, mi már csak ilyen tiszta népek vagyunk!

Alex Garland rajongónak lenni nem könnyű itthon, mivel a filmjei qrva nehezen jutnak el mihozzánk! Jeff VanderMeer regényének adaptációja Lem Solarisának és a Stalkernek a keveréke, így abszolút Garlandnak való filmes alapanyag. Szélesvásznon azonban nem lesz lehetőségünk megtekinteni, hacsak nem valamelyik filmfesztivál keretein belül. A kritikusok hozsannázták, a nézők nehezen emésztették… klasszikus Garland-produkciónak tűnik!

A Jumanji elsőre nyögve-nyelősnek tűnő folytatásától sem vártuk volna, hogy három hónapig fog tanyázni a TOP10-ben, és világszinten közel 1 milliárd dollárt fog kaszálni. És láss csodát! Szerintünk hamarosan trilógiává lészen ez is, miközben búcsút mond a heti toplista csúcsának.

A héten egymásnak feszül a Fekete Párduc és Lara Croft, meglátjuk, hogy mire mennek egymással. Valamint felelevenítésre kerül az 1976-os entebbei túszmentés, amely 7 vérfagyasztó nap címen nálunk is a mozikba fog kerülni.

1. Fekete Párduc 41.136.000 $ (össz: 562.015.601 $ – költség: 200 millió)2. Időcsavar 33.316.000 $ (össz: 33.316.000 $ – költség: 100 millió)3. Hívatlanok 2: Éjjeli préda 10.480.000 $ (össz: 10.480.000 $ – költség: 5 millió)4. Vörös veréb 8.150.000 $ (össz: 31.118.743 $ – költség: 69 millió)5. Éjszakai játék 7.905.000 $ (össz: 45.045.632 $ – költség: 37 millió)6. Nyúl Péter 6.800.000 $ (össz: 93.457.806 $ – költség: 50 millió)7. Bosszúvágy 6.600.000 $ (össz: 23.875.301$ – költség: 30 millió)8. Hurrikán meló 3.150.000 $ (össz: 3.150.000 $ – költség: 35 millió)9. Expedíció 3.150.000 $ (össz: 26.094.514 $ – költség: 40 millió)10. Jumanji: Vár a dzsungel 2.755.000 $ (össz: 397.263.020 $ – költség: 90 millió)

