Ahogy azt borítékolni lehetett, a Gru 3 mindenkit maga mögé utasított, verdástul, robotostul. Nagy meglepetés övezte azonban Edgar Wright Nyomd, bébi, nyomd című filmjét, amely rögtön a második helyen nyitott, ezzel a dobogó legalsó fokára kényszerítve a második hetét kezdő Transformers-filmet. Minő kínos!

Premierfilmek a TOP 10-ben*

Gru 3 /Despicable Me 3/

USA TOP helyezés: 1.

USA nyitóbevétel: 75,4 millió dollár

Közönség értékelések:

IMDB: 6,5/10

Cinemascore: A- (gyenge jeles osztályzat)

Szakmai értékelések:

Metacritic: 48%

Rottentomatoes: 63%

Magyar bemutató: 2017. június 29.

A Gru legújabb része ugyan könnyedén vette az akadályt, amit a Transformerek gördítettek elé, azonban még így is 10 millió dollárral el van maradva attól, amit a stúdió valójában elvárt tőle. A legelső rész 2010-ben még 56,4 millió dollárral nyitott, a második viszont már 83,5 milliót hozott a konyhára az első hétvégén, így ennek függvényében valóban gyengébben indított az új etap. Panaszra azonban nincs okuk az alkotóknak, hiszen a 80 millió dolláros büdzsét egy hétvége alatt majdnem ki is termelte a produkció (mára valószínűleg már nullszaldós is lett)! Világszinten is nagyszerű belépőt produkált Steve Carell utolsó Gru-filmje, közel 117 millió dollár jött be a kasszákba, miközben 15 területen (köztük Kínában, Franciaországban, Németországban és még sorolhatnánk) még be sem mutatták, erre az elkövetkező két hónapban kerül sor. A közönség még mindig kíváncsi a megjavult gonosztevőjének és ennivaló vazallusainak kalandjaira.

Nyomd, bébi, nyomd /Baby Driver/

USA TOP helyezés: 2.

USA nyitóbevétel: 21 millió dollár

Közönség értékelések:

IMDB: 8,5/10

Cinemascore: A- (gyenge jeles osztályzat)

Szakmai értékelések:

Metacritic: 86%

Rottentomatoes: 97%

Magyar bemutató: 2017. június 29.

Edgar Wright meglepetésfilmje repülőstartot vett! Jó-jó, a 21 millió dollár nem a világ, de a közönség és kritikai visszajelzések jó sokáig a TOP10-ben tarthatják a produkciót, ami alatt degeszre tömhetik a producerek, na és persze a Sony, a zsebeiket zöldhasúval. Arról nem beszélve, hogy Edgar Wright-film ilyen jól még nem nyitott a tengerentúlon, a Scott Pilgrim is mindössze 10 milliót tudott összeseperni az első hétvégén. Hiába na, ami jó, az jó!

A szerencse háza /The House/

USA TOP helyezés: 6.

USA nyitóbevétel: 9 millió dollár

Közönség értékelések:

IMDB: 5,7/10

Cinemascore: B- (gyenge négyes osztályzat)

Szakmai értékelések:

Metacritic: 31%

Rottentomatoes: 16%

Magyar bemutató: 2017. augusztus 17.

Meglehetősen gyengén kezdett Will Ferrell legújabb vígjátéka, alig 9 millió dollárt kalapozott össze, így még a TOP 5-be sem sikerült beküzdenie magát. Még szomorúbb, hogy mind a közönség, mind pedig a kritikai visszajelzések alapján a film nem éppen Ferrell bestof pillanatait erősbítik. Így múlik el a világ dicsősége? Na de majd Mark Wahlberg és Mel Gibson kihúzza apucit a lekvárból!

Korábbi filmek a bevételek tükrében

A Transformers: Az utolsó lovag jelentősen (62%-os bevételcsökkenés) visszaesett a debütálását követő második hétre, a dobogó legalsó lépcsőjére száműzte a közönség. Nagy valószínűséggel az első hétben a Transformers-rajongók megostromolták a mozikat, viszont rajtuk kívül vajmi kevés embert mozgat már meg a széria. A Wonder Woman “férfiasan” tartja magát, ha ezen kijelentésem nem lenne teljes képzavar. Mindenesetre csak 35%-kal esett vissza a bevétel, így a TOP 5-ben még valószínűleg jövő héten is üdvözölhetjük a Csodanőt! A Verdák 3 is vészesen nagyot zuhant (60%), de ez várható volt Gru színrelépése kapcsán. Derekasan állja a sarat az alacsony költségvetésű cápás horror, a 47 Meters Down, a nézők karjaiba akasztott cápafogsorok stabilan tartják még mindig a TOP 10-ben. A Colin Farrell, Elle Fanning, Nicole Kidman és Kirsten Dunst nevével fémjelzett Csábítás, Sofia Coppola filmje már múlt héten elstartolt az Államokban limitáltan, most, hogy a stúdió növelte a moziszámot, rögtön helyet is követelt magának a TOP 10-ben. Reméljük, hogy Thomas Cullinan regényadaptációja még sokáig tanyázik az élbolyban! A múmia és A legújabb Karib-tenger kalózai etap szorult a TOP 10 perifériáira, úgyhogy a jövő héten valószínűleg tőlük kell elbúcsúznunk!

Következő heti premierek

A Pókember: Hazatérés minden bizonnyal kasszát fog robbantani, az ikonikus hős ezúttal a Marvel színeiben mutatja meg, milyen menő dolog a hálóhinta (és valószínűleg megássa a Transformerek sírját)! Mellette nem nagyon fog labdába rúgni Casey Affleck és Rooney Mara közös romantikus fantasy-ja, az A Ghost Story.

Hétvégi USA TOP 10

– hivatalos becsült bevételi adatok –

1. Gru 3 75.410.275 $ (össz: 75.410.275 $ – költség: 80 millió)

2. Nyomd, bébi, nyomd 21.000.000 $ (össz: 30.029.105 $ – költség: 34 millió)

3. Transformers: Az utolsó lovag 17.000.000 $ (össz: 102.103.351 $ – költség: 217 millió)

4. Wonder Woman 16.100.000 $ (össz: 346.644.475 $ – költség: 149 millió)

5. Verdák 3 9.524.000 $ (össz: 120.714.099 $ – költség: 175 millió)

6. A szerencse háza 9.000.000 $ (össz: 9.000.000 $ – költség: 40 millió)

7. 47 Meters Down 4.682.000 $ (össz: 32.591.454 $ – költség: 5 millió)

8. Csábítás 3.259.740 $ (össz: 3.579.188 $ – költség: 10 millió)

9. A múmia 2.785.260 $ (össz: 74.502.100 $ – költség: 125 millió)

10. A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 2.411.000 $ (össz: 165.466.587 $ – költség: 230 millió)

