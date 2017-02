Két napja derült ki, hogy Ben Affleck visszatáncolt a The Batman rendezésétől, ma pedig megtudtuk azt is, hogy a film teljes forgatókönyvét újra fogják írni. Affleck – és Geoff Johns – szkriptjéről már korábban is azt pletykálták, hogy komoly problémák vannak vele, és bár a sztár megpróbálta tisztára mosni a helyzetet, úgy tűnik, mégis igaza lett a vádaskodóknak.

Az újraírást Chris Terrio-ra bízták, aki a Batman Superman ellen és Az igazság ligája forgatókönyvét is írta.

Nem akarok vészmadár lenni, de nem vagyok benne túl biztos, hogy ez volt a legjobb ötlet, főképp, hogy már az utóbbi filmről szárnyra keltek olyan hírek, hogy egy nagy káosz az egész…

Meglátjuk, hogyan tovább…