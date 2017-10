Egyre általánosabb jelenség, hogy egy-egy film folytatásáról akár egy évtizedig is megy a dilemmázás, mire ténylegesen történik is valami vele. A Beetlejuice folytatása is egyike ezen filmeknek, gyakorlatilag már az oldal 2009-es alapításakor is téma volt, említésre méltó dolog pedig utoljára 2011-ben történt amikor a Warner Bros. szerződés kötött David Katzenberg és Seth Grahame-Smith producerekkel, akiknek az akkori tervek szerint az egyik első projektje lett volna a folytatás. Az eredményt ismerjük.

A napokban a Deadline birtokába került egy olyan információ, hogy a Warner Bros. újabb esélyt akar adni a Beetlejuice-nak, leszerződtették ugyanis Mike Vukadinovich-ot, hogy készítsen egy teljesen új forgatókönyvet a filmhez.

Ha ez jól sikerül, talán még Tim Burton és Michael Keaton visszatérése is várható, Burton legalább is kb. egy éve azt nyilatkozta, hogy ha a körülmények megfelelőek lennének, szívesen elkészítené a Beetlejuice 2-őt.

“Ez olyan dolog, amit tényleg nagyon szívesen elkészítenék a megfelelő körülmények között, de egyike azon filmeknek, ahol mindennek rendben kell lennie. Nem tipikusan az a film, ami folytatásért kiált, ez nem trilógiának készült. A karaktert imádom, Michael (Keaton) pedig lenyűgözően alakítja őt, szóval, meglátjuk. De semmi sincs kőbe vésve egyelőre.”