Ahogy sokan megjósolták volt, a második hétvégéjén is megszerezte a a bevételi toplista első helyét Stephen King “Az” remake-je: igen jónak számító 51,4%-os eséssel újabb 60 millió dollárt hozott a New Line Cinema-nak, szerzett, amivel immár 218 millió dollárnál tart Amerikában és 371-nél világszinten.

Mellesleg egy újabb rekord is hozzá került: minden idők legjobb szeptemberi hétvégéje.

A heti toplista 2. és 3. helyét két most debütált film szerezte meg: az Amerikai bérgyilkos 14.8 milliót, a nézők által jócskán lepontozott anyám! pedig 7,5 milliót hozott a nyitóhétvégéjén – egyik szám sem tűnik túl jónak, azonban mivel mindkét film elég szűkös költségvetéssel készült (33 illetve 30 millió dollár) túlságosan nem kell aggódni a stúdióknak az esetleges veszteség miatt.

A hétvégéi bevételi toplista:

1 Az – 60,000,000 $

2 Amerikai bérgyilkos – 14,800,000 $

3 anyám! – $7,500,000

4 Újra otthon – 5,334,160 $

5 Sokkal több mint testőr – 3,550,000 $

6 Annabelle 2 – A teremtés – 2,600,000 $

7 Wind River – Gyilkos nyomon – 2,553,586 $

8 Balerina – 2,117,930 $

9 Pókember: Hazatérés – 1,875,000 $

10 Dunkirk – 1,305,000 $