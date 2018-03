A hét elején komoly visszhangot keltett a hír, miszerint a Deadpool 2 legújabb tesztvetítése elég komoly csalódást okozott a nézőknek, és bár hivatalos forrás ezt nem erősítette meg, úgy néz ki, lehet valami a dologban, ugyanis egy másik – szintén nem hivatalos – forrás most arról számol be, hogy a újabb újraforgatások és vágások várnak a két hónap múlva mozikba kerülő filmre.

A újraforgatás fő oka pedig épp az egyik korábban is említésre került ok, nevezetesen az, hogy a rajongók túl súlytalannal találták Deadpool barátnője, Domino szerepét, és egy kicsit többet szerettek volna látni Josh Brolin-ból, azaz Cable-ből is.

A Deadpool 2 első tesztvetítése még januárban volt, és az onnan érkező visszajelzések alapján egyszer már újravágták a filmet, a beszámolók szerint az új verzió pedig már jobb eredményeket ért el, mint a korábbi, az új forrás szerint semmi ok nincs az aggodalomra a hamarosan mozikba kerülő változattal.

Reményeink szerint az újraforgatásokkal már mindenki elégedett lesz a film végső változatával, és másodszor sem fogunk csalódni a halálos humorú képregényhősben…