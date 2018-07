Jó ideje semmi érdemlegeset nem hallattunk a pár éve még Ben Affleck-kel elkezdett új Batman filmről – a legutóbbi hírek szerint pillantnyilag úgy néz ki, továbbra is Matt Reeves lesz a rendező, ami pedig a főszerepet illet, nos, egyelőre úgy tűnik, hogy a tavaly év végén beharangozott Jake Gyllenhaal mégsem kapta meg a szerepet.

Egy nem olyan régi hír szerint a rendező Jack Huston-nal is találkozott a főszerep kapcsán, ám ennek kimenetléről az ég világon semmit sem tudunk.

A Revenge of the Fans oldal azonban napokban kicsit újra körbejárta a témát, és egy meglepő teóriával hozakodott elő: információk szerint az új Batman film Frank Miller Batman: Az első év című képregénye alapján fog készülni.

A Batman: Az első év teljesen új eredettörténetet ad a karakternek, A 25 éves Bruce Wayne épp visszatér Gotham City-be, amely távoza óta még sötétebb és gonoszabb hely lett, mint amire emlékezett, James Gordonnal pedig épp most kezdi meg a szolgálatát a Gotham-i rendőrőrsön, ahol hamarosan rá kell döbbennie hogy az egész várost teljesen átszőtte a korrupció. Ketejük között hamarosan erős barátság alakul ki, és közösen veszik fel a harcot a bűnőzés és a korrupció ellen.

Ha igaznak bizonyul a hír, azzal gyakorlatilag egy teljes reboot-ot adnak az egész sorozatnak, és nagy valószínűsége, hogy teljesen új és fiatal színészeket szerződtetnek le a főszerepekre – a képregényben Bruce Wayne épp 25 éves.

A hírt hivatalos forrásból nem erősítették meg, biztosat majd akkor fogunk tudni, ha végre valahára megszólalnak az illetékesek is…