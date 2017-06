A kezdeti rosszabbnál-rosszabb hírek – lásd itt, itt vagy éppen itt – után lassan biztató dolgok is kiderülnek az anno teljes egészében Ben Affleck nevéhez fűződőtt Batman filmmel kapcsolatban – a múlt héten Matt Reeve rendező azzal tüzelte fel a rajongókat, hogy az új film Alfred Hitchcock szellemében fog készülni, ma pedig arról számolnak be, hogy a film a Rocksteady studió igen népszerű és jó kritikákat kapott Arkham videójáték-sorozatot is beépítik a filmbe.

A Wegotthiscovered információ szerint az Affleck és Geoff Johns által összerakott, majd Chris Terrio-val kicsit megsimogatott eredeti sztori lesz továbbra is a történet gerince, ám az új pletyka szerint benne lesz az a játékból vett momentum is, amikor az Arkham elmegyógyintézet Deathstroke vezetésével kitörnek a fogvatartottak.

A cikk azt sugallja, hogy a The Batman-ben valószínűleg több, Batman tevékenykedése nyomán az Arkham-ba került gonosz szerepelni fog, és ez bizony egy igencsak sötét, és baljóslatú filmet vetít előre – aminek nagyon örülünk. Ami igazán nagyon ütne, az az lenne, hogy a játék zárását is átvennék, de ennek már mindenki olvasson utána utána maga…

Mindez egyelőre pletyka, úgyhogy kezeljük fenntartással és várjuk a hivatalos információkat…