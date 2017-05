Június 8-án kerül a hazai mozikba az Universal stúdió szörnyfilm-sorozatának első darabja, a Tom Cruise, Russell Crowe és Sofia Boutella főszereplésével készült A múmia, amihez most a legújabb szinkronos előzetese is megérkezett.

A Universal évekkel ezelőtt elhatározta, hogy felélesztik a stúdió klasszikus korszakának szörnyeit, a múmiát, Drakulát, Frankenstein fiát, Dr. Jekyllt és Mr Hyde-ot, a láthatatlan embert, a Farkasembert és a többieket. Valamennyi produkció szupersztárokat vonultat majd fel, a kamera mögött Oscar-díjas alkotók állnak és nem szűkmarkúan mérik a költségvetést. A cél az, hogy a modernizált klasszikus szörnysztorikkal a közönség új generációit hódítsák meg.

– A Universal hivatalosan bejelentette, hogy a szörnyfilm-sorozat neve Dark Universe (Sötét Univerzum), és a beharangozó kedvcsináló A múmia előtt lesz látható a mozikban. A beharangozó zenéjét Danny Elfman négyszeres Oscar-jelölt zeneszerző komponálta.

– A Dark Universe kreatív csapatába tartozik Alex Kurtzman, A múmia rendezője és producere, Chris Morgan forgatókönyvíró (Halálos iramban-sorozat), az Oscar-díjas Christopher McQuarry rendező-forgatókönyvíró (Mission:Impossible filmek, Közönséges bűnözők) és David Koepp forgatókönyvíró-rendező (Világok harca, Jurassic Park).

– A Dark Universe következő filmje a Frankenstein menyasszonya lesz, rendezője az Oscar-díjas Bill Condon, a forgatókönyvet Koepp írja. Hamarosan a címszereplő színésznőt is megnevezik. A film 2019 februárjában kerül a mozikba.

– A láthatatlan ember főszereplője Johnny Depp lesz, a Frankestein-film húzóneve pedig az Oscar-díjas Javier Bardem.

A Dark Universe filmjeit egy közös szál szövi át. A történet szerint létezik egy titokzatos nemzetközi szervezet, a Prodigium, amelynek célja, hogy felkutassa és ha kell, elpusztítsa a különféle szörnyeket. A Prodigium a világ kormányaitól függetlenül működik, vezetője a titokzatos és briliáns elméjű dr. Henry Jekyll.

(Forrás: UIP Dunafilm)