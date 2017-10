Két évvel ezelőtt a Star Wars: Az ébredő Erő-t rengeteg kritika érte azért, mert a film végére érve a nézők egy része túl sok hasonlóságot vélt felfedezni az eredeti Csillagok háborúja filmmel. Most, hogy a küszöbön van az új trilógia második része is, a készítők szentül fogadkoznak, hogy az Utolsó Jedik semmiben sem fog hasonlítani A Birodalom visszavág-ra…

…de akkor miért van az az érzésünk, hogy egy olyan történetet mesélnek nekünk újra, amit egyszer már láttunk?

Nézzük:

– Van ugye egy óriási Erővel rendelkező, ám annak használatában teljesen járatlan Jedipalántánk, (Luke – Rey), aki kezdetben egy koszvadék kis bolygón tengeti az életét (Tatuuin – Jakku) majd szent meggyőződéssel csatlakozik a jó és között dúló háborúhoz. Útja során barátokra is szert tesz, köztük egy igen sötét múlttal rendelkező (csempész – rohamosztagos), ám jó útra tért harcossal (Han – Finn) köt szoros kapcsolatot.

– Ifjú Jedink hamarosan egy elhagyatott planétára visszavonult, öreg és meglehetősen mogorva Jedi mester (Yoda – Luke) kezei közé kerül, aki elkezdi ugyan a kiképzését, befejezni azonban (az új trailer alapján bátran kijelentjük) nem tudja.

– A sötét oldalon egy óriási erőkkel rendelkező, titokzatos Sith mester áll (Palpatine – Snoke), aki történetesen egy olyan tanítványt dédelget, aki korábban az Erő jó oldalának egyik nagy ígérete volt, és a mai napig komoly érzelmi szálakkal fűződik az ellene harcoló emberekhez (Anakin – Kylo Ren).

– Erős, ám kiképzését be nem fejezett Jedipalántánk később valahogy kapcsolatot alakít ki a sötét oldal szolgájával (“apád vagyok” kéznyújtás – kézfogás a trailerből) és végül harcba is bocsátkozik a nagymesterrel, akivel szemben alulmarad (az előzetesben egyértelműen legyőzött pózban láthatjuk Rey-t).

Vajon ezután az jön, hogy

Kylo Ren lehajítja Snoke-ot egy légaknába?

Reméljük nem, mint ahogy a legutolsó előzetes kapcsán is azt feltételezzük, hogy a készítők csupán félrevezettek minket, és a végső történet egészen máshogy fog alakulni, mint amire számítunk…