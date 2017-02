A Summit Entertainment tavaly novemberben a John Wick 1-2 rendezőjét, Chad Stahelski-t szerződtette le a régóta várt Hegylakó reboot direktori posztjára, aki most elárulta, hogy nem egyetlen filmként, hanem egy trilógia kezdeteként tekint a projektre.

A rendező a Collider-nek adott interjújában beszélt róla, hol tartanak most a munkálatok.

“Jelenleg a teljes sztori struktúráján dolgozunk. Amikor a fedélzetre kerültem, éppen megpróbálták kitalálni hogyan lehetne egy filmben megvalósítani a Hegylakó-t. Azóta rájöttünk, hogy jó lenne egy kicsit kitágítani ezt a világot, viszont szeretnénk elkerülni azt, ami az eredeti projekttel történt: magyarán azt, hogy egy remek filmet négyet nagyon megkérdőjelezhető folytatás követett. Egy értékes franchise-ot szeretnénk fejleszteni, és itt nem marketingről vagy pénzről beszélek, hanem hogy mit tudnánk még hozzátenni a mitológiájához, mi lenne a legjobb mód rá, hogy elmeséljük ezt a sztorit? Szerintem az eredeti tévésorozat rengeteg olyan remek dolgot tartalmazott, ami a mozifilmben nem volt meg, a figyelőktől kezdve a sok különböző típusú halhatatlanig. De hogyan vigyük ezt át a mozifilmbe? Nos, daraboljuk fel, legyen sokkal sorozatszerűbb, tekintsünk rá egyből trilógiaként. Ezt az átstrukturálást végezzük most. A fejlesztés, amit most végzünk, sokban hasonlít a Star Wars-hoz. Az első rész nagyon meggyőző befejezést kapott, de nyitva hagyott egy csomó ajtót, és pont ez az, amit én is szeretnék. Szeretném, ha három filmen keresztül bontakozna ki a történet. És ez igen trükkös, ezért van, hogy még mindig dolgozunk rajta. “

Chad Stahelski a John Wick sikere után egycsapásra a legkeresettebb rendezők közé került, ő fogja rendezni a Deadpool 2-t, és a szóbeszédek szerint már elkezdtek dolgozni a John Wick 3 sztoriján is.

A Hegylakó reboot főszerepét illetően szóba került már Tom Cruise és Dave Bautista neve is, de ez még Stahelski megérkezés előtt volt – azóta nem hallottunk új jelöltről.