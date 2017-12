A Fox Disney általi felvásárlása következtében elég kérdőjeles lett a jövője néhány frachise-nak, a Kingsman azonban véleményünk szerint azon címek közé tartozik, aminél nem fognak beleavatkozni a már folyamatban lévő tervekbe.

Matthew Vaughn rendezőnek pedig rengeteg terve a folytatásra, nem csupán trilógiává szeretné bővíteni a franchise-ot, de egy új Statesman sorozaton, és az esetleges spin-off-okon is gondolkodik.

“Úgy érzem, van egy sztori a fejemben, ami majd a következő film végén lesz befejezve. Azután pedig, természetesen jöhetnek a Statesman filmek, és egyes karakterek különálló spin-off-jai is. Az univerzum tovább folytatódhat más ügynökökkel is. Colin (Firth) akár Arthur-rá is válhatna… vagy új karakterek is képbe kerülhetnek. Akár gyerekek is kiképzés alá kerülhetnének. Rengeteg lehetőség van, de szerintem jobb, ha nem akarunk mohók lenni.”

Töki kalandjai tehát valószínűleg nem értek még véget, a nagyobb kérdés inkább az, mikor, illetve kinek a rendezésében készül majd el a Kingsman 3 – Matthew Vaughn jelenleg épp a Warner tárgyal Az Acélember 2. rendezését illetően, és elképzelhető, hogy a Disney nem akarja kivárni, vagy esetleg nem is amíg a konkurens stúdió felé tett kötelezettségei lejárnak.

Meglátjuk, hogy alakul a dolog.