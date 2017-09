Komoly változások vannak tervben a Sony-nál, amióta a Marvel is becsatlakozott Pókember franchise-ba, és sorra érkeznek a hírek az újabb és újabb spin-off-okról: a Tom Hardy főszereplésével készülő Venom film mellett folynak a megbeszélések Silver Sable és Fekete Macska saját filmjéről, komolyan tervezgetik Kraven és Mysterio a mozivászonra vitelét, a legújabb hírek szerint pedig éppen Spike Lee rendezőt győzködik róla, hogy vállalja el a Nightwatch-ról szóló film direktori posztját.

Mivel az említett figura nem tartozik a túlzottan ismer hősök körébe (nekünk legalább is gőzünk sem volt róla, kicsoda) röviden bemutatjuk:

Nightwatch az ’90-es években tűnt fel először a Pókember képregényekben, és egy rövid ideig saját képregény-sorozatot is kapott. A Dr. Kevin Trench névre hallgató karakter egy nap szemtanúja volt, amint egy láthatatlanságot generáló kosztümöt hordó hős meghal egy terroristák ellen vívott csatában, ám amikor leveszi a maszkot a halottról, a saját idősebb arcát látja viszont. Trench teljesen bepánikolva leveszi a kösztümöt a testről, és egy elhagyatott szigetre költözik, feltételezve, hogy így elkerülheti nemrég látott halálát.

A végzete elől azonban nem tud megszökni, ezt belátva pedig inkább a kosztüm eredetét és rejtélyes erejét kezdi tanulmányozni.

Nightwatch ruhája megnövekedett erőt és ellenállóképességet biztosít számára, és nanotechnologia segítségével képes megjavítani is magát. A köpenyét saját tudatalattijával képes támadsába küldeni és segítségével képes a levegőben is siklani. Ráadásul Nightwatch a kalandjai során több hasonló öltözékkel felszerelt gonosszal is találkozott, akiket legyőzve a kosztüm új erőkre tesz szert.

Nightwatch kalandjai során több szuperhőssel is harcolt közösen, mint például Amerika kapitány, Deathlok vagy Fekete macska.

A Meet the Movie Press információi szerint a Nightwatch film forgatókönyvét már készülőben is van, Edward Ricourt, a (Szemfényvesztők) írója készíti. Arról azonban, hogy mikor lesz belőle tényleges mozifilm, sajnos semmi infónk nincs.