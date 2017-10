Augusztus utolsó harmadában történt, hogy Tom Cruise egy kaszkadőrmutatvány végrehajtása közben súlyos bokasérülést szenvedett, és a stúdió azonnal le is állította a Mission: Impossible 6. forgatását.

Az alaposabb kivizsgálások után kiderült, hogy Tomnak többszörös bokatörése lett, ami bizony komoly rehabilitációt igényt, így a stúdió 4 hónapos leállást hirdetett ki a stáb tagjai között. Az eset óta ugyan mindössze 7 hét telt el, ám örömmel jelenthetjük be, hogy a legfrissebb hírek szerint

Tom Cruise már meg is jelent a forgatás helyszínén, és kész újra munkába állni.

Hogy a varázslatos sebességű gyógyulás kiváló képességű orvosoknak, Tom emberfeletti regenerációs képességének, vagy esetleg a kezdeti diagnózis kissé eltúlzásának tudható-e be, arról nincs információnk.

Egyes források ugyan arról számolnak be, hogy további 1-2 hétre még szüksége lehet a sztárnak a teljes gyógyuláshoz, ám így is kb. feleannyi idő alatt épült fel, mint amennyire számítottak.

Gyógyulás ide vagy oda, ha jól sejtjük, azért Tom nem nagyon fog ugrándozni az elkövetkező pár hétben, így feltehetően hosszú idő után ez lesz az első filmje, amelyben kaszkadőr segítségére is szükség lesz a hajmeresztő mutatványok végrehajtásánál.

A stúdió azt már a baleset utáni első pár napban megerősítette, hogy a leállás nem befolyásolja a film 2018. július 27-re tervezett bemutatóját – most pedig pláne nem lehet semmiféle kifogásuk a dátum elhalasztására.