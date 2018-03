Az Amerika Kapitány: Polgárháború-val már bebizonyította nekünk a Marvel, hogy sok szuperhős is elfér egy filmben, a Bosszúállók: Végtelen háború azonban még erre is rátesz egy jókora lapáttal, hiszen nem csupán a Marvel univerzum elmúlt 10 évben bemutatott összes szuperhőse, de egy mondhatni, a semmiből érkezett főgonosz is lesz benne, akire szintén kell egy kis játékidőt szánni, hogy bemutassák.

Az ehhez hasonló vállalkozások nem működhetnek anélkül, hogy egy-egy szereplő kiemelkedjen a játékidőben a többiek rovására, a Russo testvérek pedig elárulták, hogy a Végtelen háborúban Thanos mellett Thor lesz az, akit a legtöbbet láthatunk majd a vásznon.

“Érdekes módon Thanos-szal kezdeném, bár az ő karakterének nincs túl komoly előzménye a Marvel Univezum (filmes) történelmében. Egy komoly fenyegetés volt, de ezen túl nem nagyon foglalkoztak vele. Thanos hihetetlenül sok időt kap ebbe a filmben, sok szempontból azt is mondhatnánk, ez az ő filmje. Az egyik legfontosabb feladatunk, amikor ezeket a filmeket készítjük, hogy meglepjük a közönséget. Egy olyan sztorit akarunk elmesélni, amire nem számítanak, és ez a sztori a gonosz nézőpontjából van elmondva, ami szerintem egy igazán egyedi és kockázatos egy hétköznapi filmre nézve. Szerintem egy olyan piac, ahol a közönség élvezi az innovációt és a hagyományoktól való elszakadást, mi pedig valami igazán innovatívat akartunk. Nem csupán Thanosnak van sok játékideje, de látni fogjátok, hogy Thor sztorija is nagyon érdekes íven fut a filmben. A többi Bosszúállók filmben nem igazán volt előtérben, de ebben biztosan nagyon fontos szerepe lesz. Szóval Thanos és Thor.”

A Thor: Ragnarök tökéletesen megalapozza ezt az elképzelést, hiszen a film stáblista utáni jelenetéből egyértelműen kiderül, hogy Thor és csapata lesz az első, aki Thanos-szal találkozni fog, sőt, túl is élik azt. Thor pedig – Hulk-kal egyetemben – a Marvel Univerzum legerősebb hősei közé tartozik, így egyértelműen oroszlánrészt kell vállalni a veszély elhárításában – akár saját élete árán…