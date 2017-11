Az új Predator filmről egy mozgóposzter és némi információs morzsán kívül nem sokat lehetett tudni, most azonban több dologra is fény derült. A Shane Black rendezésében készülő The Predator főszereplője Thomas Jane lesz, aki nemrég egy podcast-on beszélt egy kicsit a filmről, és a saját módján le is írta, mire számíthatunk majd a sztorit illetően.

Thomas Jane faék egyszerűségű, F*ck-okkal teletűzdelt mondatainak szó szerinti idézésétől inkább megkímélnénk benneteket, úgyhogy megpróbáltuk összefoglalni, mi is fog történni a filmben.

Ez: Egy csapat sérült katonát épp a kórházba szállítanak, azonban van közöttük valaki, akire a kormány és az egész katonaság is vadászik, mivel szemtanúja volt egy Predator űrhajó Földre szállásának. A buszt egy csapat katona félreállítja, és arra készülnek, hogy mindenkit megöljenek, ám csapatunk likvidálja a rájuk küldött egységet. Amikor a roki-osztag megtudja, mi áll az egész ügy mögött, úgy döntenek, saját maguk indulnak el levadászni a Predator(ok?)-at. A nyomok egy külvárosba vezetnek, ahol egy autista kissrác is a segítségükre siet.

Hm.

Thomas Jane saját elmondása szerint mindig nagy rajongója volt a franchise-nak, úgyhogy búcsúzzunk az ő szavaival:

“Ha ismered a Predatorokat (filmeket), tudod, hogy ezt nem b**szák el. Ezek még mindig Predator-ok, és pont ugyanazok a Predatorok, akik mindig is voltak. Szerintem remek lesz. Az alakítások is nagyon jók lesznek benne. Jó leszek benne.”

Atyaég. sírok.