Bár Ben Affleck és Matt Damon közös filmjeként a legtöbb embernek csupán a 2 Oscart is nyert Good Will Hunting ugrik be, a páros nevéhez ennél jóval több közös film fűződik. Affleck-nek és Damon-nak van egy közös produkciós cégük, amely saját filmjeik bázisaként szolgál, ugyanúgy a Pearl Street Films produkciós vállalat készítette el Matt Damon 2016-os Jason Bourne filmjét, mint Affleck idei Az éjszaka törvénye-t.

A közös cég ellenére azonban meglehetősen ritka, hogy kettejük nevét ugyanazon a stáblistán olvashatjuk, utoljára a 2006-os A dög című film producerei voltak közösen.

A Paramount Pictures legújabb, megtörtént esetet feldolgozó The Shadows című filmjét szintén a Pearl Street fogja elkészíteni, és az első infók alapján mind Ben Affleck, mind Matt Damon jelen lesznek producerként. A film a Boston Globe egyik régi cikkje alapján készül és kettejük imádott szülővárosában játszódik. A 1840-es években játszódó sztori pedig Amerika legelső beépített rendőreiről, a “The Shadows” nevet kapott alakulatról szól.

A forgatókönyvet Chris Bremner írja, a rendező(k) illetve a főszereplők kiléte azonban jelen pillanatban ismeretlen – nem lepődnénk meg rajta (sőt, örülnénk neki…) ha ezekre a helyekre is Ben Affleck és Matt Damon neve kerülne.