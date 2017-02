Az egyre magasabb színvonalú tévés szuperhős-sorozatok gyarapodásával komolyan foglalkozik a Marvel a gondolattal, hogy több tévés képregényhőst is át lehetne néha kirándultatni a mozifilmekbe. Az eset már most sem példa nélküli, Samuel L. Jackson és Clark Gregg például a Bosszúállók filmekben és a S.H.I.E.L.D. ügynökei sorozatban is ugyanazt a karaktert alakítja. A komolyabb szerepek terén azonban továbbra sem meri bevállalni a stúdió, hogy a tévében látott színészek vállára tegye a általában igen komoly költségvetéssel készülő mozifilmek terhét. Pedig a mi szemszögünkből nézve teljesen racionálisnak tűnik, hogy például a Zöld íjász szerepét a lassan 5. évadába lépő sorozatban is látott Stephen Amell-nak adják – a sorozat és film így a későbbiekben egymást tudná erősíteni. A legnagyobb probléma ezen a téren az időzítés: egy-egy mozifilm akár két évig is készülhet, a sorozatoknál pedig szinte lehetetlen két évre előre megmondani, hol fog tartani akkor az adott karakter, hogy az aktuális film és a 2 év múlva vetítésre kerülő évad véletlenül se üsse agyon egymást valamilyen téren. Vagy a filmnek, vagy a sorozatnak igen komoly kompromisszumot kellene kötnie, ami viszont nem biztos, hogy jót tenne bármelyiknek. Ráadásul a sorozatok felett folyamatosan ott lebeg a kasza árnyéka…

A Marvel azonban mindezek ellenére úgy tűnik, tovább próbálkozik a dologgal, a Russo testvérek pedig utaltak is rá, hogy van esély rá, hogy pár sorozatos hőst viszontláthatunk majd az Avengers: Infinity War-ban. Ez már csak azért is valószínű, mert, mint májusban kiderült, 67 (azóta állítólag már csak 66) szuperhős lesz felvonultatva a filmben.

“Mindenki szóba jöhet. De nem akarunk túl sokat részletet elárulni arról, mi lesz a filmekben. Szeretnénk meglepni vele a nézőket. Pontosan ugyanazt akarjuk tenni a Bosszúállókkal, amit az Amerika kapitány: Polgárháború-val is tettünk – mindegy mennyi játékidőt kap a karakter, akkor is komolyan foglalkozni akarunk vele.” – nyilatkozták.