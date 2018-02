A 90 milliós büdzséből készült Jumanji: Vár a dzsungel 858 millió dolláros összesített bevétellel a tavalyi év 5. legsikeresebb filmje lett, a Sony pedig már el is kezdte előkészíteni a terepet a folytatásnak, amit tervek szerint 2019. decemberében érkezhet a mozikba.

A legújabb hírek szerint nem csupán a forgatókönyvírókat és Jake Kasdan rendezőt, de a teljes főszerelő gárdát ( Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black és Karen Gillan) vissza szeretné hozni egy második körre – előbbiekkel már is kezdődtek a tárgyalások.

A pontos sztori egyelőre még nem ismert, de az alaptörténetből úgyis adott, úgyhogy nem lesz túl nehéz egy új okot kell keresni rá, hogy hogy hőseink még egyszer harca szálljanak, és válogatott fejtörőkön és csapdákon keresztülverekedve magukat ismét megmentsék Jumanji-t (vagy ezúttal a való világot?) a pusztulástól.

Reméljük, Dwayne Johnson is bele tudja szorítani valahogy a filmet a naptárába, és minél előbb elkezdődhet a forgatás…

