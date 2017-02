A Logan film bemutatójának közeledtével már többször felmerült, hogy Hugh Jackman esetleg mégis meggondolta magát, és nem lesz az utolsó alkalom, amikor Wolverine szerepében láthatjuk. Legutóbb egy Deadpool elleni visszavágó lehetősége kapcsán a színész nyitva hagyta a kérdést, úgyhogy a New York Time riportere egyenesen rákérdezett, hogy tényleg ez lesz-e az utolsó Wolverine filmje. A következő választ kapta:

“Amikor kezemhez kaptam a szkriptet, úgy gondoltam, igen. Amikor forgattuk, akkor is. És most, ahogy itt ülök, most is. De csak a jóisten tudná megmondani, hogy lesz három év múlva. Itt és most, teljesen így érzem.”

Jackman fontosnak tartotta megjegyezni, hogy szó sincs róla, hogy visszavonulna a filmezéstől, és beszélt arról is, hogy a Logan-ban nyújtott alakítását jobbnak érzi az összes eddigi filmjénél.

“Tegyük tisztába: nem vonulok vissza. Mindig is volt bennem egyfajta egy gyötrő hiányérzet, hogy nem sikerült teljesen odatenni magam, akár a sztori, akár az alakítás, vagy más téren. Minden egyes filmnél, amit eddig készítettem, ott volt a gyötrő kétely. Ennél – Logan – azonban jóval kevésbé érzem, mint eddig.”

Bárhogy is alakul, még ha három év múlva esetleg vissza térne a szerepbe egy Deadpool vs Wolverine film kedvéért, idővel biztosan át fogja valaki venni a stafétát. Jackman azt mondja, ezzel teljesen ki is van békülve, egyetlen esettől eltekintve:

“A karakter tovább fog élni. Majd valaki más eljátssza, ebben biztos vagyok. Ez teljesen rendben is van részemről, kivéve ha Daniel Day-Lewis lesz az, és Oscar-t is nyer vele – na azzal lehet hogy lenne egy kis problémám.”