Ca. egy hónapja elég komoly visszhangot keltett Keanu Reeves nyilatkozata, amelyben azt állította, hogy megfelelő feltételek mellett simán visszatérne a Mátrix sorozatba. A legújabb híreket ezek után nehéz lenne váratlannak nevezni, a lényeg viszont az, hogy a The Hollywood Reporter egy nagyon megbízható forrásra hivatkozva azt állítja, hogy a Warner Bros-nál már el is kezdtek dolgozni az Mátrix reboot-on, vagy hogy pontosan idézzük őket, “relaunch”-on, jelentsen az bármit.

Hogy ez pontosan mit takar, az egyelőre nem tiszta, azonban a cikk arról számol be, hogy a stúdió már el kezdte a tárgyalásokat Zak Penn-nel forgatókönyv vázlatának elkészítését illetően.

A Mátrix újra elővételének ötletét állítólag Joel Silver, az eredeti film producere vetette fel, az azonban egyáltalán nem biztos, hogy a magán a filmen is dolgozni fog, ugyanis több dolog is ellene szól: egyrészt Silvernek köztudottan komoly problémái vannak a rá bízott filmek büdzséjének beosztásával, másrészt pedig hírhedten rossz a kapcsolata Wachowskiékkal.

Keanu Reeves, Hugo Weaving, illetve Laurence Fishburne konkrét visszatéréséről egyelőre nem esett szó.