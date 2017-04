Teljes a káosz a Men in Black 4 terén

Lassan ideje lenne, hogy valami történjen is a Men in Black franchise terén, mert lassan mindenkinek kezd elege lenni az ide-oda dobálgatott pletykákkal és egymással ellentmondó nyilatkozatokkal. A legújabb hírek szerint Laurie MacDonal producer a BBC News-nak adott interjújában arról számolt be, hogy valami nagy bejelentésre készülnek a Men in Black 4 kapcsán: Egy “igen prominens nő karakterrel” szemezgetnek, aki ügynökszerepet játszana a filmben.

Ez így önmagában elég sok mindent jelenthet – lehet, hogy Will Smith Tommy Lee Jones helyett egy női partnert kap, lehet, hogy az egész MIB ügynökség vezetését veszi át egy nő, de az is benne van a pakliban, hogy a Szellemírtókhoz hasonlóan egy női reboot-ot készítenek a sorozatból.

Will Smith visszatéréséről korábban még azt nyilatkozták, hogy elég valószínűtlen, most azonban már azt a választ kaptuk, hogy “Sosem számoltunk vele, hogy Will nem lesz”.

Minden összeadva – beleértve a korábban felreppent Jump Street – Men in Black crossovert is – úgy tűnik, halvány lila gőze nincsen senkinek, hogy mi a lószart kezdjenek az egész franchise-zal, szerintem talán jobb lenne, ha hagynák is a fenébe…