A számítógépes játékokból készült általában nem hasítanak valami jól a mozikasszáknál, Dwayne Johnson filmjei ellenben annál inkább, szóval kíváncsian várjuk, mi fog kisülni A Szikla legújabb Rampage című alkotásából, amelyben óriásszörnyek próbálják meg a földig rombolni egész Amerikát.

A filmhez megérkezett a hivatalos tartalom is:

“Davis Okoye (Johnson) primatológus, aki az emberektől kellő távolságban tartja magát, azonban igen szoros kapcsolatban áll George-dzsal, a rendkívüli intelligenciával rendelkező ezüsthátú gorillával, akit születése óta ő nevel. Egy félresikerült genetikai kísérlet következtében azonban a majom óriási, őrjöngő szörnnyé változik. A helyzet még rosszabb lesz, amikor kiderül, hogy más alfa ragadozók is hasonlóképp megváltoztak, és a szörnyeteg keresztül-kasul járják a kontinenst, porig rombolva mindent, ami az útjukba kerül.”

Hát ennyi. Várjuk a trailert is a filmhez!