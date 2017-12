Bár Quentin Tarantino még soha nem szállt be semmilyen franchise készítésébe, bevallottan nagy Star Trek rajongó, így bármilyen hihetetlennek hangzik, de elképzelhető, hogy igaznak bizonyul a Deadline új híre, amely szerint

Tarantino és J.J. Abrams közösen fejlesztik az új Star Trek filmet, sőt lehet, hogy Tarantino fogja azt rendezni is.

A cikk állítása szerint Tarantino-nak támadt egy nagyszerű ötlete Star Trek filmre, amit meg is osztott J.J. Abrams-szal, akinek pedig annyira megtetszett az elképzelés, hogy össze is akarja hívni az írókat egy megbeszélésre. Ha minden jól alakul, Tarantino meg is rendezheti a filmet, Abrams pedig produceri minőségben lesz jelen.

Az ismeretlen forrásból származó infót persze hiba lenne készpénznek venni, ám Tarantino pár évre egy Podcast-on már elárulta, hogy foglalkoztatja a Star Trek-szerű sci-fi-k világa.

“Sokkal szívesebben csinálnék egy Star Trek-szerű dolgot, mint Star Wars-ot. Még nem gondoltam át, hogy megcsináljam-e, de kicsit körbekutattan a neten mi lenne a legjobb. Egyértelműen a The City on the Edge of Forever (a Star Trek sorozat 28. része). Egy igazi örök klasszikus sztori, az egyik legjobb időutazós történet.” – nyilatkozta Tarantino.

Ez lenne hát a nagy ötlet? Passz.

Ami egyelőre biztos, az az, hogy Tarantino jelen pillanatban új filmjén, a Manson Family Murders Movie-n dolgozik. A többi meg majd kiderül..