Sokan azt várták, hogy már a Rocky filmek folytatásának is tekinthető Creed: Apollo fia-t is Sylvester Stallone fogja rendezni, ő azonban átengedi a tisztséget Ryan Coogler-nek, akivel közösen végül egy remek kis filmet hoztak össze. Már jó ideje közismert tény, hogy készülőben van a Creed 2 is, ám a rendező személyéről nem esett külön szó, így a legtöbben Coogler visszatérését várták. Nos, nem így lesz, a filmet

maga Sylvester Stallone fogja rendezni a saját forgatókönyvéből és főszereplésével, akárcsak anno a Rocky-t.

A filmben Michael B. Jordan visszatér Rocky egykori ellenfele, majd jóbarátjának fia, Adonis Creed szerepébe, és vannak már sejtéseink az ellenfél kilétéről is, ugyanis az már biztos, hogy a filmben a Rocky IV-ben Ivan Drago szerepét alakító Dolph Lundgren is szerepel.

A sztorit illetően azt azért nem gondoljuk, hogy a két “öreg” kesztyűt húz és újra egymásnak esik a ringben, sokkal valószínűbbnek tűnik az, hogy Rocky-hoz hasonlóan Ivan Drago is edzői mivoltában lesz jelen, és a két mester tanítványa fog megküzdeni valamilyen címért.

A Creed 2 forgatása jövő februárban kezdődik, és bár a pontos bemutató még nincs kitűzve, elképzelhető, hogy az év vége felé már a mozikba is kerül.