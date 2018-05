A Rambo 5 egyike a közel egy évtizede porondon lévő projekteknek – olvashattuk róla, hogy hamarosan készülni fog, majd azt is, hogy mégsem fog elkészülni, hogy Sylvester Stallone mégsem vállalja a szereplést benne, majd, hogy mégis – utoljára pedig 2014-ben hallottunk róla, amikor Sylvester Stallone elárulta, hogy a film címe Rambo: utolsó vér(Rambo: Last Blood) lesz, és hogy igen, ő lesz a főszereplője.

A Deadline legújabb hírei szerint a Millennium Films a hétvégén megrendezésre kerülő Cannes-t filmfesztiválon már árulni fogja a film jogait, és ha minden jól alakul, a forgatás szeptemberben már el is kezdődhet.

A tartalmat illetően a korábban már kiszivárgott Mexikói drogkartelles szál megerősítést nyert, annyi kiegészítéssel, hogy Rambo a film elején egy farmon dolgozik, és hogy egy jóbarátja lányát rabolja el a kartell, akinek végül a nyomába ered.

A film forgatókönyvét Sylvester Stallone írja, a rendezést azonban valószínűleg nem vállalja.

Több részlet egyelőre nem ismert a Rambo: utolsó vér-ről, azonban ha a hétvégén minden jól alakul, valószínűleg hamarosan újra hallani fogunk róla.