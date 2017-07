Az tuti, hogy a novemberben érkező Az Igazság Ligája című, DC szuperhősöket tömörítő képregény-adaptációban meglehetősen sokan fogják stírölni a visszatérő Superman orra alatti területet. Na nem valami új, bizarr fétis miatt, hanem mert a Warner elrendelte újraforgatások alatt Henry Cavill egy méretes Magnum-bajusszal is feldobta a Superman-jelmezt. Na nem photobombnak lehetünk tanúi, és nem is ugratásból tette, hanem mert a Mission: Impossible legújabb részének forgatásáról citálták vissza, ahol a szerepe szerint bajuszt növesztett. Amit most nem borotválhat le! Bizony, a Paramount stúdió a sarkára állt, és ez sok pénzébe fog kerülni a Warnernek, hogy az újraforgatott anyagból képkockáról képkockára digitálisan leborotválják az arcszőrt, bár gondolom, igyekeznek majd minél kevesebbszer premier plánban mutatni Krypton fiát. A stúdió 25 millió dollárt költ újraforgatásra, ami nem kevés, ráadásul a rendezői székbe kénytelen volt Joss Whedon beülni, miután Zack Snyder családi tragédia miatt a háttérbe vonult (a lánya márciusban öngyilkos lett). Szóval az új DC opusz háza táján nem egyszerű az élet, meglátjuk, hogy novemberig mit sikerül a Marveltől átigazolt Whedonnak (Bosszúállók, Ultron kora) kiköszörülni a filmen (mondjuk Flash és Cyborg béna jelmezét?!). A pikantériája a bajusz-ügynek a novemberi bemutató, amely egybeesik a férfiak hónapjával, amelynek mottója: növesszen bajuszt prosztatarák helyett! Tegnap óta a netet elárasztották a bajszos Superman-mémek!