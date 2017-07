Steven Seagal nem bírja a vicces srácokat és fikázza Liam Neeson-t

A feláldozhatók eddigi összes részének felreppent, hogy esetleg az “ezerarcú” Seagal mester is megtiszteli a nézőket a jelenlétével, ez azonban a jelek szerint nem fog megtörténni, sőt, a színész azt is elárulta a The Big Issue riporterének, miért: “Egyszerűen nem szeretek pár embert azok közül, akik részt vesznek benne. Az élet túl rövid, hogy vicces emberekkel dolgozzál” – hangzott el az óriási keleti bölcsesség a mester szájából. Az ugyan nem tiszta, pontosan kire gondolt, de a forgatási fotókból ítélve többen is jól szokták érezni magukat a film készítése közben, ami ezek szerint nagyon nem cool.

Seagal röviden említést tett a mai akciószínészekről is: “Az idők változnak. Már nem kell a tettek emberének vagy harcművésznek lenned, egyszerűen odamész, és egy csomó pénz és speciális effektek segítségével az leszel.” – magyarázza. “Nézzétek csak meg Liam Neeson-t. Nem tud harcolni, nem is sportos és mégis folyamatosan akciófilmekben szerepel mostanában. Ez azért sokat elárul. Remek drámai színész és nagyszerű srác ő, de akciósztár? Nem. Nagy harcos, nagy küzdő? Nem. Legyünk őszinték.”

Nos, talán ha Segal is rágyúrt volna kicsit a drámai vonalra, többet látnák a mozivásznakon – az epikus kép a színészi teljesítményéről megtekinthető ITT.