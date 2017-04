Sylvester Stallone a jövő héten érkező A Galaxis Őrzői 2-ben egy Stakar vagy más néven Starhawk nevű félig ember félig robot szuperhőst alakít, és úgy tűnik, hamarosan egy másik kosztüm is vár rá, ugyanis jelen pillanatban ő favoritja a 20th Century Fox régóta tervezgetett, Mark Miller-féle Starlight képregény adaptációjának.

A Starlight projekttel nem ma kezdett el foglalkozni a stúdió – 2013-ban egy liciten nyerte el a filmes jogokat, ekkor még úgy volt, hogy Simon Kinberg fogja írni a forgatókönyvet és a produceri teendőket is ő végzi. 2014-ben a forgatókönyv átkerült Gary Whitta (Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet) kezébe, utoljára pedig 2015-ben hallottunk a projekttől, amikor Mark Millar megemlítette, hogy Starlight lesz a soron következő filmjeinek egyike.

Azóta nem sok minden történt, azonban Stallone pályára kerülése beindíthatja a dolgokat.

A Starlight főhőse Duke McQueen, egy korábbi hős, aki több alkolommal is megmentette az Univerzumot, majd úgy döntött, hogy visszavonul. Mivel felesége már rég meghalt, gyermekei pedig immár saját kalandjaikat élik át, Duke csendes és magányos életét él – míg egy nagy egy távoli világ ismét az ő segítségére szorul…