Ma hajnalban megérkezett a Star Wars: Az utolsó Jedik legújabb előzetese, aminek a megnézésétől még Rian Johnson rendező is óva intette a rajongókat, mivel szerinte komoly Spoilereket tartalmaz a filmből. Jómagunknak, és néhány olvasónknak viszont sokkal inkább az az érzésünk, hogy a LucasFilm manipulálni akar minket, és a végső filmben véletlenül sem az fog történni, amit az előzetes alapján várunk.

Nézzünk néhány a trailerben feldobott magas labdákból:

– Aránylag hosszú képkockákon keresztül láthatjuk a jelenetet, amelyben Kylo Ren az Új Köztársaság hajója felé száguld saját spéci Tie vadászán – az erő lévén egy pillanatra összekapcsolódik anyjával, Leia-val, majd kissé könnyes szemmel ugyan, de minden arra utal, hogy meg fogja nyomni a tűzgombot, amely valószínűleg anyja halálát jelenti. De mit gondoltok, tényleg megteszi? Miért csapja neki a falnak dühösen a fekete sisakot? Csak nekünk támadt az a különös érzésünk, hogy Az utolsó Jedik-ben Kylo Ren kicsit eltávolodik majd a sötét oldaltól?

– Luke Skywalker haragos megjegyzésétől (ezt már láttam egyszer és akkor is megrettentem tőle…), a rádöntött háztól Snoke nagyúr szavain keresztül (elérkezett az ideje, hogy beteljesítsd a végzeted) Kylo Ren kéznyújtásáig rengeteg dolog mutat arra, hogy Rey végül a sötét oldalon fog kikötni.

Kicsit túl sok minden is.

Fel kell hívom a figyelmet, hogy az előzetes képkockáinak összevágása véletlenül sem jelenti azt, hogy az itt egymás után lévő jelenetek a filmben is egymást követően fognak lemenni.

Az, hogy Luke és Rey harcolt és Ray végül Luke-ra döntötte az otthonát, azt jelenti hogy Rey gonosszá vált volna?

Miért jelentené? Lehet, hogy pont Luke-nak borult el az elméje és Rey csak így tudta megfékezni.

Vajon kinek mondhatta Snoke az említett szavakat?

Bárkinek, akár még Luke Skywalkernek is.

Kylo Ren kéznyújtása tényleg a sötét oldalhoz való csatlakozást jelenti?

Talán épp ellenkezőleg, most egyesítik erejüket a Snoke nagyúr elleni harcban.

– És végül mit gondoltok, miért pont azt a mondatot vágták be Luke Skywalker-től, hogy “Ez nem úgy fog történni, ahogy gondolod!”?

Várom a véleményeket!

És akkor még egyszer a Star Wars: Az utolsó Jedik új előzetese