A Star Wars: Az ébredő Erő zárójelenetében új főhősünknek, Rey-nek sikerült ugyan megtalálnia az önkéntes(?) száműzetésbe volt Jedi mestert, Luke Skywalker (Mark Hamill) – azonban egyre több jel utal arra, hogy az igazság korábbi bajnoka igen komoly változáson ment keresztül, és már az sem olyan egyértelmű, hogy nem sodródott-e át az erő sötét oldalára.

Erre több jel is utal:

– Bár Az ébredő Erő végén a megszokott ruhájában láthatjuk a Jedi mestert, az Amazon-on már kapható Luke Skywalker fekete öltözékes változata is, ami szimbolikusan akár a sötét oldalt is jelentheti.

– Star Wars: Az utolsó Jedik első teaserében egyetlen mondat hangzik el, ami tőle származik: “Egyetlen igazságot ismerek. A Jedik számára eljött a vég.”

– Már több olyan pletyka napvilágot látott, sőt egy jelenet leírása is kiszivárgott, mely szerint Rey és Luke össze fognak csapni a filmben.

– Mint tudjuk, az erő sötét oldalának kulcsa az erős érzelmek, Anakin Skywalker is emiatt vált végül a rettegett Darth Vader-ré. Az ébredő Erő-ben kiderült, hogy Kylo Ren elárulta Skywalker mestert és megölte annak összes tanítványát. Ez azért erős érzelmeket kelthetett benne…

– Egyelőre nem derült ki, Skywalker miért töltötte az elmúlt 30 évet az Ahch-To bolygó Jedi templomában. Talán saját magától akarta megóvni a külvilágot?

Maga Mark Hamill is nyilatkozott nemrég Luke Skywalker átalakulásáról:

“Az, hogy Luke azt mondja, hogy “Egyetlen igazságot ismerek. A Jedik számára eljött a vég.”, szóval igazán lenyűgöző kijelentés egy olyan embertől, aki remény és az optimizmus szimbóluma volt az eredeti filmekben. Amikor először olvastam, leesett az állam. Mi lehet az, ami ennyire eltérít valakit az eredeti meggyőződésétől? Luke óriási hibát követett el, amikor azt hitte, hogy unokaöccse a kiválasztott, és minden bizalmát Kylo-ba fektette, ahogy Obi-Wan tette az én karakteremmel. Aztán elárulják, aminek tragikus következményei lesznek. Luke pedig felelősnek érzi magát ezért. Ez az, ami megakadályozza benne, hogy újra elfoglalja a helyét a Jedi hierarchiában és visszatérjen a világba. A bűntudat, az érzés, hogy az ő hibája volt, hogy nem ismerte fel időben a Kylo-ban növekvő sötétséget.”