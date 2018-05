Mivel pár hete már a csapból is a Bosszúállók: Végtelen háború folyik, illetve már a film bemutatása előtt is tudni lehetett pár dolgot, talán nem túl nagy SPOILER, hogy a Bosszúállók 4 vége nem éppen a tipikus “a gonosz elnyerte méltó büntetését, a hősök pedig a jól megérdemelt jutalmukat” típusú befejezés.

A rajongók ezerrel találgatják, vajon milyen úton találnak majd vissza hozzánk a film végén eltűnt hőseink, szinte minden héten előkerül egy új teória, amivel újra egyesülhet a csapat. Joe és Anthony Russo azonban szavai alapján azonban arra következtetünk, hogy valószínűleg a negyedik rész végén (is) elmarad majd a szívből jövő mosoly és az ökölpacsi.

“Egy dolgot elmondunk. Láthattuk, hogy Thanos nagyon félelmetes ellenfél, és a legyőzésének igen magas lesz ára. Ragaszkodunk hozzá, és hiszünk a magas tétekben, és szeretnénk egy kicsit felrázni a Marvel Univerzumot. Gyakorlatilag felrúgtunk minden eddigi szabályt az Amerika kapitány – A tél katonája, az Amerika Kapitány: Polgárháború valamint a Végtelen háború végén is, nyilvánvaló a Bosszúállók 4-nél is ezt fogjuk tenni.”

Ez bizony nem hangzik túl biztatóan azok számára, akik Happy End-ben reménykedtek, nagyon úgy tűnik, hogy lesz, vagy lesznek olyan hősök, akiktől akár végérvényes elbúcsúzhatunk a Marvel Univerzumban, legalábbis addig biztosan, amíg valaki más nem ölti fel a gúnyájukat… és hogy ki illetve kik lesznek ezek? Szinte bármi lehetséges.