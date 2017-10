Space Jockey a Prometheusban

Bár januárban azt nyilatkozták a 20th Century Fox illetékesei, hogy Ridley Scott új sci-fije, a Prometheus, nem is igazán az Alien előzményfilmje lesz, hanem egy teljesen új történet, a legtöbben mégis úgy vélték, az új alkotásban biztos lesznek utalások Scott 1979-es klasszikusára. Később maga a rendező erősítette meg, hogy bizony lesznek visszatérő elemek, melyeknek az Alien rajongói biztos örülnek majd. Egyik ilyen a 79-es horrorban feltűnt Space Jockey nevű idegen teremtény. Az első Alien filmben ez volt az a nagy méretű – és az űrhajósok érkeztével már halott – lény, mely elindította a vészjelzést. A Prometheus Space Jockey-ja viszont nagyon is élő lesz, ráadásul már meg is építették hozzá a 8 láb (majd 2,5 méter) magas animatronic makettet, méghozzá H. R. Giger, az eredeti Alien díszlettervezője felügyelete alatt, aki tanácsadóként végig asszisztál majd a filmhez.

A Prometheus jövő nyáron, vagyis 2012. június 8-án kerül a mozikba, és eddig olyan színészek szerződtek le a filmhez, mint Noomi Rapace, Charlize Theron és Michael Fassbender.