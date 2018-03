A címet olvasva valószínűleg sokakban merül fel a kérdés, hogy a botrányairól és excentrikus, antiszociális viselkedéséről ismert Shia LaBeouf vajon tényleg megérdemel-e egy saját önéletrajzi filmet (nem), de bármi is legyen a kérdésre a válasz, a film Honey Boy (így becézte őt apja) címen készülőben van, és idővel talán a mozikba is kerül.

A film középpontjában egy gyerekszínész és a törvénykerülő, agresszív és alkoholista apja közötti kapcsolat áll, a sztori pedig nagyjából azt az időszakot mutatja be LaBeouf életéből, amikor 14 évesen a Disney 3 évadot megélt Even Stevens sorozatában az egész ország által ismertté vált.

Az ifjú Shia LaBeouf-ot Lucas Hedges fogja alakítani, apját, James-t pedig maga a színész.

Nem túl meglepő módon a sztár saját maga írja a saját önéletrajzát, a filmet pedig Alma Har’el egy tehetséges dokumentumfilmes rendező fogja elkészíteni.

Shia LaBeouf mindent megtesz, hogy továbbra is a figyelem középpontjában maradjon, bár a módszere némi kívánnivalót hagy maga után: pár hete a Transformers filmeket és magát Steven Spielberg-et küldte el a melegebb éghajlatra, egy nemrég készült interjúban arról beszélt, hogy Kanye West tőle lopta egy csomó ruhaötletét, és legutóbbi filmje, az Amerikában még csak most mozikba kerülő Borg/McEnroe kapcsán pedig hosszasan beszélt róla, hogy voltaképpen mennyire rühelli a teniszt…