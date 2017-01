A A galaxis őrzői vol. 2 első előzetesei alapján bátran kijelenthetjük, hogy jó esély van rá, hogy az első részben hősi halált halt, majd csemeteként újra feltámadott bébi-Groot lesz a közönség új kedvence – olyannyira, hogy akár egy saját külön filmet is kaphat.

Bár hivatalosan még semmit nem erősítettek meg, a Groot hangját szolgáltató Vin Diesel nemrég szóba hozta a dolgot:

“James Gunn-nal már beszéltünk róla, és szerintem imádnánk elkészíteni. Abban is biztos vagyok, hogy nagy érdekes lenne. Szerintem elkerülhetetlen. Nagyon rejtélyes karakter, az egyik legeredetibb az egész Marvel univerzumban, és véleményem szerint ahogy a Marvel és James Gunn életre hívta, az minden várakozást felülmúlt. Annyira érdekes, és annyi minden nem tudunk még róla. Nagyon szeretnék visszatérni a bolygójára, szerintem mindenki így van ezzel. Egy igazi zseni, több szinten is, mi azonban csak azt halljuk tőle folyton, hogy “Én vagyok Groot”.”

A legfrissebb hírek szerint A Galaxis őrzői az új Bosszúállók filmben is felbukkannak majd, amit most hétfőn kezdtek el forgatni – Dave Bautista és James Gunn tesója, Sean Gunn már ki is posztolta, hogy a helyszínen vannak. Azt egyelőre még nem tudjuk, hogyan illeszkedik a meglehetősen fura csapat, de remélhetőleg hamarosan arra is fény derül.