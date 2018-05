Az első Deadpool film a kritikai elismerés és a közönség remek reakciója mellett egy jó nagy rakás pénzt is hozott a Fox-nak, így természetes volt, hogy folytatás is készülni fog hozzá – a Deadpool készítése alatti és tesztvetítések körüli botrányok azonban némiképp kétségessé teszik, hogy a második rész is megismétli majd az eredeti film sikereit.

Ryan Reynolds, a franchise főszereplője a napokban maga is azt nyilatkozta, hogy nem tartja túl valószínűnek, hogy valaha is el fog készülni a Deadpool 3., ő inkább abban látja a jövőt, hogy az X-force csapat sztorija lesz továbbmesélve.

“A Deadpool 3-ról beszélve, tudom, hogy kicsit fura, hogy ezt mondom, de nem hiszem, hogy lesz Deadpool 3. Szerintem X-Force filmként fog tovább folytatódni, ami, végülis, úgy is mondhatjuk, az ő csapata.”

Bár 2016-ban még fejlesztés alatt állt a Deadpool 3-is, a Fox Disney általi felvásárlása úgy tűnik, megkavarta a terveket, és ahogy a Marvel filmeknél valószínűleg itt is inkább a csapatos filmekre próbálnak majd koncentrálni. A Deadpool 2. tesztvetítésén a közönség remekül fogadta Domino és Cable karakterét, (a stúdió még újraforgatást is berendelt, hogy kicsit többet legyenek láthatók a mozivásznon), ami valószínűleg tovább erősítette a stúdió ezirányú elképzelését.

Deadpool természetesen nem tűnik el, hiszen ő a mozgatórugója az egész történetnek, ám a jövőben valószínűleg kicsit kevesebbet lesz látható a filmekben, teret engedve az X-Force csapat többi tagjának is.