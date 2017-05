89 éves korában, súlyos betegség következtében meghalt Roger Moore, aki a ’70-es-’80-as években nem kevesebb, mint 7 alkalommal játszotta el James Bond szerepét, és ezzel a franchise 65 éves történetében ő volt a legtöbbször látható a szerepben*.

Roger George Moore 1927. október 14-én született Londonban. Már fiatalon művészi ambíciókat táplált, és főállású színészként több kisebb projektben is szerepet vállalt. Mielőtt azonban a karrierje igazán lendületet vett volna, kirobbant a II. világháború, Moore pedig csatlakozott a angol hadsereghez.

Az Egyesült Államokba 1953-ban érkezett, és nem sokkal később már az MGM-nek dolgozott, akikkel több sikeres filmet is elkészített, mint az Amikor utoljára láttam Párizst (1954), a Félbeszakított dallam (1955) és a Diane (1956.

A mozifilmek mellett tévés szereplést is vállalt, játszott az Ivanhoe és a The Alaskans, valamint a Maverick sorozatokban, utóbbinak köszönheti az 1962-es Az Angyal elrablása filmet, ami elsöprő sikert aratott, és több folytatást is kapott. Simon Templar karaktere sokat segített abban, hogy később James Bond szerepére kiválasszák.

Amikor 1971-ben Sean Connery úgy döntött felhagy a 007-es filmekkel, a stúdió nehéz helyzetbe került, a közönség ugyanis nem igazán állt készen egy új James Bond-ra. Roger Moore karaktere azonban tökéletes választásnak bizonyult, sőt, egy olyan újfajta sármot és humort vitt bele a karakterbe, amelyet előtte senkinek sem sikerült.

Sokaknak mindig is ő marad az örök James Bond.

Nyugodjék békében!

*Ha a hivatalosan nem elismert folytatást, a Soha ne mondd, hogy soha-t s beleszámítjuk, Sean Connery is 7x volt Bond.