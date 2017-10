Robert Downey Jr. visszavonul Vasember-től?

Robert Downey Jr. tavaly, a Vasember 3 forgatásán megsérült a bokáján, és amikor nemrég erről kérdezték, a színész elárulta, hogy lassan ki szeretne szállni a önkéntes igazságosztó tech-őrült milliárdos szerepéből.

“(A sérülés) Elgondolkodtatott azon, vajon mekkora jelet kell kapnunk a kozmikus szponzorunktól ahhoz, hogy meg is értsük. Hány műfajban tudsz filmet készíteni? Hány folytatás készülhet egy sikeres folytatáshoz, ami még mindig szórakoztató? Olyan családból származom, amelyben igen innovatív írók rendezők, színészek és művészek vannak, a baráti kör pedig hajnali kettőkor leül pókerezni – úgy érzem, lassan nekem is vissza kell térnem a szellemi örökségemhez… ez az amit, én és az asszonykám is tenni fogunk. Ahogy hallottam, (Tom) Brady három évre írt még alá a New England-dal, aztán visszavonul, mert 40 lesz. Én 47 vagyok, három év múlva 50 leszek.”

Amikor rákérdeztek, hogy ezek szerint 50 évesen abba hagyja-e a szuperhős-filmeket, a következőt válaszolta:.

“Nem tudom. Most éppen nincs semmiféle szerződésem semmire, de 5 éve már ezt csinálom.”

Lehet, hogy a 2015-ben mozikba kerülő Bosszúállók 2. lesz az utolsó film, amikor Robert Downey Jr. felölti Vasember páncélját?